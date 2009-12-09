

الأزمة تعم كل مناحي حياة الأغلبية التي لا تملك ولكنها بالمقابل توطد تحالف النهضة النداء

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 17:09

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







الأزمة تعم كل مناحي حياة الأغلبية التي لا تملك ولكنها بالمقابل توطد تحالف النهضة النداء

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يبدو أن ليس للتحالف الحاكم ما يخشاه للاستمرار في سياسات الانتقال الديمقراطي رغم تعدد عوامل ضعف هذا التحالف وفساد هذه السياسات التي لم تعد تخفي طابعها المعادي لمصالح الأغلبية التي لا تملك فالمعارضة الحزبية المكتفية بموقعها في البرلمان لا تكاد تمثل شيئا متناثرة أو مجتمعة مجرد ديكور كرتوني برلماني لا غير عاجز موضوعيا عن ممارسة أي تأثير كان سواء لفرض تغيير السياسات أو حتى مجرد المناورة لكسر التحالف الحكومي ويبدو أن أغلب الكتل المكونة لهذا الطيف الكرتوني قد سلمت بهكذا وضع وقد لا نراها في المستقبل مهتمة بأي موضوع له قيمة خصوصا بعد أن تمكن التحالف الحاكم من تمرير قانون المصالحة ويستعد لتمرير قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة.

تفس الشيء يمكن أن ينطبق على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رضيت بيروقراطيته المتنفذة التي لا تواجه أية معارضة تذكر بوضع الشريك الحكومي وهو ما أهلها عمليا لتحييد قوة منتسبي الاتحاد وخصوصا الطيف الواسع من الهياكل النقابية الوسطى و الأساسية ومن يواليهم من القاعدة العريضة ممن يعتبرون أنفسهم يسارا و"معارضين جذريين" لحركة النهضة وتحويلهم إلى احتياطي حركي استعراضي لتمرير كل اتفاقيات البيروقراطية المخزية مع الحكومة والدفاع عن أدوارها ومواقفها الداعمة لسياسات الانتقال الديمقراطي المملاة من الدوائر المانحة ومن القوى الاستعمارية التي تراقب وتتحكم في الوضع برمته

إن حكومة الشاهد ورغم الارباك الذي تتخبط فيه ورغم عجزها عن تحقيق أدنى الوعود التي أعلنتها زمن تنصيبها مازالت قادرة على تفادي انهيارها رغم وضع الأزمة.

من المؤكد أن الأوضاع سوف لن تراوح مكانها مدّة طويلة ولكن بالمقابل لا يمكن الجزم بأنها يمكن أن تتطور في اتجاه تغيير ميزان القوى لصالح الحركة الجماهيرية التي وللأسف مازال يسيطر على قطاعات واسعة منها الخوف من انحدار الأوضاع إلى المجهول لذلك نرى هذه القطاعات خاملة مستسلمة راضية بمقايضة ـ أمنها ـ بحقوقها السياسية والاقتصادية.

لقد استثمرت العصابة الحاكمة هذه المقايضة ـ الأمن مقابل الحقوق السياسية والاقتصادية ـ أيما استثمار فبواسطتها تمكنت من إعادة عناصر حزب التجمع إلى الحكم وبواسطتها حولت مهمة محاسبة الفاسدين من نظام بن علي إلى مصالحة معهم وبواسطتها تمادت في التداين وفي فرض سياسات الشركات والدول المانحة وبواسطتها عادت من جديد الإرادة البوليسية تتحكم في الشأن السياسي بشكل مباشر .

وضع انخرام ميزان القوى لصالح قوى الانقلاب لم يأت من فراغ بل إنه كان نتيجة العجز الذي بانت عليه حركة جماهيرية لم تتمكن من التحول إلى قطب طبقي مقاوم في وجه الانقلاب على امتداد السنوات السبع الأخيرة وظلت تراوح مكانها وتخمد شيئا فشيئا لتبين أخيرا عن عجز كامل حتى على رد الفعل.

التحالف الحاكم يدرك جيدا هذه الحقيقة ولذلك نراه يعمل على استثمار الوضع إلى أقصى حد لتمرير ما يريد تمريره من سياسات وقوانين ومساومات ...

سيواصل التحالف الحاكم اشتثمار وضع الوهن والضعف الذي عليه الحركة الجماهيرية من جهة والمعارضة البرلمانية من جهة ثانية ولا يستبعد أن يستغل ذلك لتمرير بعض التغييرات في المجلة الانتخابية تضمن إضعاف رهانات المعارضات الحزبية المتعددة أكثر فأكثر في الانتخابات التشريعية وفي الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2019 .

تحالف النهضة والنداء يبدو أنه خطط للعبور لسنة 2019 بحكومة الشاهد و يبدو أن الحزبين قد اتفقا على تفادي كل احتداد للأزمة يمكن أن يؤدي لسقوط هذه الحكومة أو للمطالبة بانتخابات سابقة لأوانها وسيفعل الحزبان كل ما في وسعهما لتكمل حكومة الشاهد المهام التي جيء بها من أجلها: مواصلة تطبيق سياسة التقشف و إكمال حزمة إجراءات الخصخصة التي قررتها الدوائر المانحة والمحافظة على وضع السلم الاجتماعي ومنع أي إمكانية لتجذر سياسي وتنظيمي للجماهير الشعبية بتجريم كل نضال اجتماعي وكل حركات الاحتجاج والعصيانات الاجتماعية في المحليات. لكن لاشك أن تنفيذ مثل هذه المخطط لن يغطي على وضع الأزمة ولن ينزع فتيل الصراع الطبقي الذي سيحتد. إن الأزمة سوف لن تتواصل إلى ما لانهاية في إنتاج الأزمات ستبلغ الأزمة القاع برغم كل السياجات والمسكنات التي ستوضع لتفادي هكذا امتداد وستعود الجماهير من جديد مدفوعة بشدة بؤسها وبعدم قدرتها على مواصلة العيش في وضع البؤس والفاقة والقمع المفروض عليها وسيعود محيط الدائرة يحترق مجددا في انتظار بلوغ الحريق المركز .

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بشير الحامدي









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