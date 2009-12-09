

النبي الأسود العنسي والمسودة

عمر سلام

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 05:48

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







النبي الأسود العنسي والمسودة

عندما تم القضاء على الحكم الاموي من قبل اهل مرو وخراسان حيث قاد حملة القضاء على الحكم الاموي صاحب الدعوة أبو مسلم الخراساني بجيش خراساني، لم يكن أحد يسمي الحكم الجديد باسم العباسيين، ولم يكن أحد يعرف هذه التسمية.

بل عرف بانه حكم المسودة. كان يقال (قتله المسودة) و (المسودة اهل الدعوة) (دخل المسودة دمشق) و(فلان أدرك المسودة) .... الخ

فهل المسودة هم أصحاب الدعوة الإسلامية ؟؟؟

ففي كتاب صورة الأرض للمؤلف محمد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسم (المتوفى: بعد 367هـ) يقول (وكانت مرو معسكر الإسلام في أوّل الإسلام ومنها استقامت مملكة فارس للمسلمين لأنّ يزدجرد ملك الفرس قتل بها في طاحونة الزرق ومنها ظهرت دولة بنى العبّاس وفى دار آل أبى النجم المعيطىّ صبغ أوّل سواد صبغ ولبسته المسوّدة)

وهل كان نبي المسودة هو الأسود العنسي ؟؟

حيث قال عمر بن الخطاب (من أحب أن ينظر إلى هدي رسول الله فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود العنسي)

يلتقي الأسود العنسي مع المسودة بأنهم لبسوا السواد، ولكن هل يكفي لبس السود والراية السوداء للجمع بين نبي يقال انه في اليمن وبين مسودة خراسان ؟؟؟

بالطبع لا. فلنتعرف على صلة الوصل بينهما؟

النبي الأسود العبسي

من كتاب الكامل في التاريخ يعرف على الشكل التالي

(واسمه عيهلة بن كعب بن عوف العنسي، بالنون؛ وعنس بطن من مذحج، وكان يلقب ذا الخمار لأنه كان معتماً متخمراً أبداً.)

ومن كتاب أبوبكر الصديق للدكتور الصلابي نتعرف على حجم الموالين وقبائلهم للنبي الأسود

(وكان قبل أن يظهر مخفياً أمره يجمع حوله من يراه مناسباً، حتى فاجأ الناس بظهوره، وكان أول من تبعه: أبناء قبيلته وهم (عنس)، ثم كاتب زعماء قبيلة (مَذحِج) فتبعه العوام منهم، وبعض زعمائهم من طالبي الزعامة وقد عمل على إثارة العصبية القبلية لأنه من (عنس) وهي بطن من بطون قبيلة (مذحج) وقد راسله بنو الحارث بن كعب من أهل نجران وهم يومئذ -مسلمون- فطلبوا منه أن يأتيهم في بلادهم فجاءهم فاتبعوه لكونهم لم يسلموا رغبة، وتبعه أناس من (زبيد) و(أود) (مَسْلِيَة)، و(حكم بنى سعد العشيرة)، ثم أقام بنجران بعض الوقت، وقوى أمره بعد أن انضم إليه عمرو بن معد يكرب الزبيدي، وقيس بن مكشوح المرادي، وتمكن من طرد فروة بن مسيك من مراد، وعمرو بن حزم من نجران، واستهوته فكرة السيطرة على صنعاء فخرج إليها بست مئة - أو سبع مئة- فارس معظمهم من (بني الحارث بن كعب) و(عنس).

فتقابل مع أهل صنعاء وعليهم (شهر بن باذان الفارسي)، وكان قد أسلم مع أبيه -في منطقة خارج صنعاء تسمى منطقة (شعوب)، فتقاتلوا قتالاً شديداً فقتل (شهر بن باذان) وانهزم أهل صنعاء أمام الأسود العنسي فغلب عليها ونزل قصر (غمدان) بعد خمسة وعشرين يوماً من ظهوره.)

اذن تبعه الكثير من القبائل ومنهم قبيلة مسلية التي هي بطن من بطون مذحج.

ومذحج هي قبيلة كبيرة في اليمن ومذكورة اركيولوجيا في نقش النمارة لملك الحيرة وفي نقش الملك اليمني اليهودي يوسف بن اسار بان مذحج ناصروه في حربه ضد الاحباش.

وكان المذحجيون جزء من مملكة كندة في وسط الجزيرة العربية وانتزعت البحرين ودومة الجندل من المناذرة ووصلت الى حدود بلاد فارس.

ومن بطون مذحج بنو مسلية الذين اتبعوا الأسود العنسي.



وبنو مسلية هم أصحاب الدعوة، فأول من وضع أسماء اول ديوان للانقلاب على الحكم الاموي هو ابن بجير من بني مسلية وجل الأسماء من خراسان ومرو. وكان يقال بأنهم من موالي بني مسلية.

وبما ان بني مسلية هم من اتباع الأسود العنسي الا ان المكتبة الإسلامية لم توضح ما هي دعوته ما هي الكتب التي يستند اليها في دعوته وما هي أقواله. غير انه باعتبار ان المفسرين للنسخ الأولى من القران هم من خراسان (ولي مقال سابق عن المفسرين الأوائل للقران) يتضح لنا ان دعوتهم هي الدعوة الإسلامية نفسها. وبما انهم من اتباع النبي المكسي بالسواد فقد كان شعارهم وعلمهم ولبسهم هو السواد. لذلك عندما قضوا على الدولة الاموية سموا بالمسودة.

ففي كتاب أخبار الدولة العباسية

(فأخبرنا محمد بن سالم عن أبيه أنّه قال: إنّما تأثّل أمر الدعوة في بني مسلية، وتولّوا أمرها والقيام بها من قبل أن تحير. )

ووصلت الدعوة الى خراسان عن طريق تجار يذكر منهم ابن باكير وهو من صرف أمواله على الدعوة (لاحظ تشابه الاسم مع أبو بكر وما ذكر بانه صرف أمواله على الدعوة الاسلامية)

وتعلم اهل خراسان العربية وخرج منهم مفسرو القران الأول وحتى خرج منعم خبراء بالأنساب مثل علي بن عبد العزيز الجرجاني النسابة وهذا ما يفسر اللغط الكبير في علم الانساب من تحريف وتحويل الشخصيات ونسب اشخاص الى ما يريده الداعم المالي للنساب.

ولا نعرف من سمى المسودة بالعباسيين حيث ابن الكلبي يقف في «جمهرة النسب» عند أولاد علي بن عبد الله ولا يتناول أولاد محمد بن علي، وباثنين منهم بدأت الخلافة العباسية، وهما السفاح وأبو جعفر، غير ان الكلبي لم يذكرهم بأنهم من احفاد العباس.

أي ان السفاح وأبو جعفر ادخلا او أقحما في سلسلة النسب لآل العباس ليسموا لاحقا دولتهم بالعباسيين. بعد ان اختلفوا مع القادة العسكريين للمسودة وقتلوهم حيث قتل أبو جعفر القائد العسكري للمسودة والذي مكنه هو والسفاح من الحكم وهو أبو مسلم الخراساني الذي يلقب بصاحب الدعوة.

بالعودة الى قبيلة مذحج الذين اتبعوا النبي الأسود قد ناصروا سابقا الملك اليهودي اليمني يوسف بن اسار ضد نصارى الحبشة، يجعلنا نستنتج ان دعوة بنو مسلية كانت دعوة يهودية او تحمل بذور يهودية ضد المسيحية. وهذا ما يجعلهم ينطلقون من الأماكن التي تمتاز ديمغرافيتها بتواجد يهودي قوي مثل خراسان وتنطلق الدعوة منها ضد الحكم الاموي ذو الطابع المسيحي.

وهذا ما قاله نصر الحاكم الاموي في خراسان وهو يقاتل أبو مسلم الخراساني صاحب دعوة المسودة

(هذه المسوّدة وهي تدعو إلى غير ملّتنا وقد أظهروا غير سنتنا)

أي ان دينهم هو غير دين الدولة الاموية.

ولم تهدأ الدولة الاموية ذات الطابع المسيحي العربي من مكافحة أصحاب هذه الدعوة منذ تأسيسها حتى هزمت على ايدي المسودة وبعد ذلك مسح المسودة كل اثار وكتب الدولة الاموية. ليكتبوا التاريخ بطريقتهم وكيفما يروق لهم ووضعوا علم انساب يناسبهم. فأصبح زياد ابن ابيه وعبد الملك هو ابن الزرقاء ولقب اخر ملك اموي بالحمار ..الخ من التشويهات التي كتبت على الامويين.



















1- الكتاب: تاريخ دمشق. المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571هـ)

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

2- الكتاب: صورة الأرض. المؤلف: محمد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسم (المتوفى: بعد 367هـ)

الناشر: دار صادر، بيروت.

3- الكتاب: الكامل في التاريخ. المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 630هـ)

الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان.

4- عصر الخلفاء الراشدين أبوبكر الصديق شخصيته وعصره

تأليف الدكتور علي محمد الصَّلاَّبي









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