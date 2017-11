عبد الحسين سلمان

طوطم الديالكتيك.

يجب على المساهمين في مجلة Pod Znamenem Marksizma , أن ينظموا دراسة منهجية لديالكتيك هيجل , من وجهة نظر مادية, كما فعل ماركس في كتابه رأس المال...ونطبق هذا الديالكتيك على الطبقات الجديدة في الهند واليابان و الصين , أي مئات الملايين من البشر الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان العالم......لينين 1922





أولاً:

بمناسبة او بغير مناسبة , يتم إقْحَامُ , الديالكتيك, و إقْحَامُ , مفردات مثل , قانون وحدة وصراع المتناقضات, وقانون نفي النفي.



ديالكتيك الطبيعة ...dialectics of nature

هو أساسا عمل أنجلز كتبه مابين سنة 1873 الى سنة 1883 ولم يرى النور الأ في سنة 1925 و تحت مسؤلية معهد ماركس-انجلز الذي كان يديره ويشرف عليه ريازانوف, ...Riazanov , الذي أعدمه ستالين ظلَمَاً.



ويعتبر كتاب انجلز ديالكتيك الطبيعة حسب رأي خبراء علم التوثيق التاريخي عملا غير كاملا.... unfinished work .

وهو كتاب غير معُد للطبع , و حسب تعبير, الشيوعي البريطاني, J. B. S. Haldane, , هو مخطوطة خاصة بإنجلز , فيه من الالغاز و الهوامش والأخطاء.



وضع إنجلز في كتاب, ديالكتيك الطبيعة, هذه القوانين الثلاثة التالية:

1. القانون الأول: التغيّر من الكم إلى الكيف، والعكس... The law of the passage of quantitative changes into qualitative changes



اطلق إنجلز صفة القانون على الفقرة , الواردة في فصل القياس , Measure , , من موسوعة العلوم الفلسفية...لهيجل,

Part One of the Encyclopedia of Philosophical Sciences: The Logic, ...و التي تتعلق بالتغيّر من الكم إلى الكيف، وبالعكس.



2. القانون الثاني: صراع الأضداد وتداخلها....



ايضاً, اطلق إنجلز صفة القانون, على الفقرة الواردة في فقرة ESSENCE, , من موسوعة العلوم الفلسفية...لهيجل,

Part One of the Encyclopedia of Philosophical



3. القانون الثالث: نفي النفي..The law of the negation of the negation



اطلق إنجلز صفة القانون على, الفقرة الواردة في The Notion in General , من Hegel’s Science of Logic



وهكذا نرى أن إنجلز قد حَوَّرَ مقولات هيجل الى قوانين.

وكان ستالين فقد استبعد, القانون الثالث, قانون نفي النفي في مؤلفه المادية الديالكتيكية و المادية التاريخية.



ثانياً.

أن الديالكتيك الهيجلي قد ضلل الاشتراكيين حول مسار تطور الراسمالية.....أدورد برنشتاين



الديالكتيك وبشكل مختصر جداً:

يشرح ماركس هنا ديالكتيك هيجل, الى برودن M. Proudhon في كتابه بؤس الفلسفة.



لدينا :

الموضوع object

و نقيض الموضوع opposition

و التركيب composition



إما الذين لا يعرفون اللغة الهيجلية, فأننا نقدم الصيغة المكرّسة التالية:

الإيجاب....... thesis....... thèse, ترجمها الراحل منير بعلبكي: الفرضية, الاطروحة.

النفي ....... antithesis, antithèse

نفي النفي....... synthesis....... synthèse



ويستمر ماركس في الحديث عن الديالكتيك :

وعن المنهج المطلق , absolute method , وعن التجريد , abstraction, والعقل الخالص pure reason .



الى أن يصل ماركس الى النتيجة التالية:

ولكن ما أن ينجح العقل في أن يضع ذاته كموضوع

, But once it has managed to pose itself as a thesis,



فإن هذا الموضوع , هذه الفكرة, تتعارض مع ذاتها

, this thesis, this thought, opposed to itself,



و تنقسم الى فكرتين متناقضتين, الايجاب والنفي, النعم و اللا

.. splits up into two contradictory thoughts – the positive and the negative, the yes and no .



والصراع بين هذين العنصرين المتناحرين , المحتويين في نقيض الموضوع , يشكّل حركة الديالكتيك

, The struggle between these two antagonistic elements comprised in the antithesis constitutes the dialectical movement,



النعم تصبح لا، ولا تصبع نعم، نعم تصبح لا ونعم، ولا تصبح نعم ولا، فتتعادل المتناقضات وتتجانس وتشكل بعضها. و تتوازن , balance, الاضداد, ويحِيد, neutralize ,بعضها بعضاً , ويشلُ, ركود, paralyze , بعضها بعضها بعضاً.



وانصهار هاتين الفكرتين المتناقضتين, يشكل فكرة جديدة , new thought في تركيبهما synthesis of them.



وهذه الفكرة الجديدة, تنقسم بدورها الى فكرتيين متناقضتين, تنصهران بدورهما في تركيب جديد, new synthesis .



من هذا تولد مجموعة من الافكار , is born a group of thoughts .



و مجموعة الافكار هذه , group of thoughts, تتبع الحركة الديالكتيكية نفسها, التي تتبعها المقولة البسيطة, simple category, وتكون لها مجموعة من مناقضة كنقيض للموضوع ... antithesis



ومن هاتين المجموعتين من الافكار تُولد مجموعة جديدة من الافكار في تراكيبها.



وكلما تُولد المجموعة من الحركة الديالكتيكية, للمقولات البسيطة, تُولد السلسة, series , من الحركة الديالكتيكة للمجموعات.



ومن الحركة الديالكتيكية للسلاسل, يُولد النسق المذهب بأسره, entire system .....



هذا هو الديالكتيك والطريقة الديالكتيكية بلسان ماركس , نفسه...

حيث يقول:

Auch haben wir bis jetzt nur die Dialektik Hegels auseinandergesetzt

( Up to now we have expounded only the dialectics of Hegel )

لم نشرح لحد الآن سوى ديالكتيك هيجل.



في الموقع آدناة, شرح كامل لديالكتيك هيجل Hegel by HyperText , الذي اوصى لينين بدراسته.



https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/index.htm





we have proved to the world that almost all Socialists in Europe are ‘Marxists’ (they will be mad they gave us that name!) and they are left alone in the cold with Hyndman to console them. And now I hope my services are no longer required……. Engels 1889