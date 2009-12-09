

جمال الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 06:51

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









علميا الانتخابات هي العملية الرسمية لاختيار شخص لتولي منصب رسمي

واقعيا هي العملية الرسمية لوصول الفرد على حسب المجتمع لتولي منصب رسمي

هناك خطأ في توجيه المرشح لتولي المنصب

البعض يعتقد أنها فاتحة خير ليه مقابل خدمة الشعب ولو 01 بالمائة.

والبعض يعتقد أنها الوسيلة الوحيدة لدخول إلى مغارة علي بابا

والمشكل في حسن الإختيار والتوجيه والتوقيت

الإختيار: و هو مستوى المرشح وقياس نبض الوطنية عنده معدومة قليلا

لأن دولتنا الحبيبة تقول أن الحق للجميع في ترشح للإنتخابات من جهة

ومن جهة أخرى تحول عصرنة مؤسساتها .

التوجيه: وهو تقريبا صناعة المرشح لمعرفته عن دور الإنتخابات ومنصبه المهم الذي سيكون خدمة الشعب،في أخر لقطات قنواتنا التلفزيونية هو طرح سؤال على مرشح لتعريف بالإنتخابات و دورها لم يعرف الإجابة

التوقيت: هو دراسة المرشح جيدا ومعرفة التوقيت المحدد ليكون مرشح للإنتخابات المحلية ، الكثير من المرحشين لم يحن وقتهم لترشح وهدا لأنهم لم يتجهزوا سياسيا وذهنيا

جمال الصغير

Djamel.sghier@gmail.com