أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد الهاشمي - شباب رائعون يصنعون الأمل (ملتقى الإبداع والتطوير ) أنموذجاً


اخر الافلام











المزيد.....

شباب رائعون يصنعون الأمل (ملتقى الإبداع والتطوير ) أنموذجاً


رائد الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 16:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


شباب رائعون يصنعون الأمل (ملتقى الإبداع والتطوير ) أنموذجاً
رائد الهاشمي
ألظروف التي يمر بها العراق من تحديات أمنية كبيرة وحروب كبيرة للقضاء على الارهاب بكل مسمياته وخاصة الارهاب الداعشي الذي حاول بكل وسائله القذرة للنيل من وحدة العراق والقضاء على حضارته العريقة التي تمتد لآلاف السنين, وعمل بكل أساليبه لنشر قيم التخلف في المجتمع وخاصة بين الشباب الذين يعتبر أملنا بغدٍ مشرقٍ فكانت من نتائج هذه التحديات الارهابية اضافة للمشاكل الاقتصادية الكبيرة والاضطرابات السياسية انتشار البطالة بين الشباب بمعدلات مقلقة فازدادت قوافل العاطلين وخاصة من خريجي الكليات والمعاهد وسادت حالة الإحباط على معظم شبابنا وهي حالة مقلقة يجب على السلطات التنفيذية والتشريعية الانتباه لها ووضع الحلول المناسبة لانتشال شبابنا من وضعهم البائس.
من بين هذا الوضع الغير طبيعي نجد مجموعات من الشباب بعمر الورود رفضوا الاستسلام لهذا الوضع فبدأوا يبحثون عن الأمل وسط كل هذا الظلام فقاموا بالسعي بجهودهم الشخصية للبحث عن فرص عمل لهم ولأقرانهم فقاموا بالتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشباب من خارج البلد ليطلعوا على تجاربهم الناجحة لينقلوها الى بلدهم فنجحوا بذلك نجاحاً جميلاً وبدأوا من الصفر بإمكانيات بسيطة ولكن بآمال كبيرة وحقاً علينا أن نقف عند هذه التجارب ونسلط الضوء عليها لنشجعهم ونشدّ من أزرهم ولكي نحثّ شبابنا الآخرين للاطلاع على هذه التجارب الرائعة لكي يحذوا حذوهم ولكي تصبح مثل هذه التجارب حافزاً لشبابنا لزرع الأمل في نفوس الآخرين.
من التجارب التي أطلعت عليها مصادفة ووددت أن أسلط الضوء عليها تجربة مجموعة من الشباب الرائعين أسسوا ملتقى أطلقوا عليه اسم (ملتقى الإبداع والتطوير ) وكانت فكرته من قبل شاب عراقي طموح اسمه (محمد عبادي كاظم) أقنع مجموعة من أصدقائه بفكرة هذا الملتقى وبدأوا خطواته الأولى بامكانيات متواضعة وبسيطة وفكرته في البداية التخصص بفن التجميل وفنون الكوافير الاحترافية وبعدها تطورت الفكرة بعد أن قاموا بالتواصل مع معاهد ومؤسسات عالمية متخصصة بالتدريب وتطوير التنمية البشرية , فكبر الأمل وزاد الطموح لديهم لتطوير مشروعهم البسيط وتحويله من مجرد مشروع لكسب الرزق الى مؤسسة صغيرة تساعد أقرانهم من الشباب العاطلين على تدريبهم وتأهيلهم للتعلم والتخصص في هذا المجال والعمل على زيادة طاقات الشباب الكامنة ,فتمكنوا من الحصول على إجازات وتخويل من بعض المؤسسات العالمية ومنها مؤسسة البورد الألماني لإقامة وتنظيم دورات تدريبية وتعليمية مكثفة وبأجور رمزية يتم بموجبها تعليم الشباب المتدربين أسرار هذا الفن وعلى يد أشخاص متخصصين في هذا المجال ومنحهم شهادات عالمية بفن التجميل تؤهلهم لفتح مشاريع صغيرة مستقلة أو العمل في أماكن أخرى وبالنتيجة فانها تساعدهم للحصول على باب رزق جديد يعينهم على تحمل مصاعب الحياة, فتوالت الدورات وكتب لها النجاح بفضل إصرار هذه المجموعة الرائعة من شبابنا وأصبح الإقبال عليها من قبل الشباب العاطلين أكبر,ولم تقتصر نشاطاتهم على هذه الدورات فشاركوا بعدة مؤتمرات وندوات لغرض التواصل وتعريف المجتمع بتجربتهم ومحاولة منهم لتثبيت أقدامهم في هذا الطريق الذي اختاروه بقناعة تامة وليثبتوا لجميع الشباب بأن الايمان بقضية وهدف معين والإصرار على تحقيقه أمر جميل ومتاح ولكن يحتاج الى الارادة والتخطيط السليم والتعاون.
ان وجود مثل هذه التجارب الجميلة ومثل هؤلاء الشباب الرائعون يفرحنا وأتمنى من الحكومة والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني الالتفات لمثل هذه التجارب والأخذ بيدها وتقديم الدعم والتسهيلات لها لتكون دافعاً لشبابنا للعمل على صنع الأمل والمساهمة في بناء البلد لتحقيق غدٍ مشرقٍ لهم ولأبنائهم.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رائد الهاشمي

إجمالي القراءات: 51,024
المقالات المنشورة: 64
- عودة العلاقات العراقية السعودية ونتائجها المرتقبة
- لماذا انسحبت أميركا من اليونسكو؟
- أهمية التعليم المستمر في اللحاق بركب التطور العلمي
- لنساعد أبنائنا بالنجاح في مافشلنا فيه
- مليون تحية للمركز الدولي لإستقبال وإغاثة النازحين في سامراء
- البورد الألماني مؤسسة تستحق الإجلال والإحترام
- زرع بذرة التسامح والتعايش السلمي في أوطاننا
- عمالة الأطفال ظاهرة خطيرة يجب الوقوف عندها
- سفير كوكب اليابان في العراق
- الأمن الغذائي ألمفقود في بلدنا
- إنقاذ الأطفال من تأثيرات ألحروب
- المطلوب من الحكومة في المرحلة المقبلة
- دور المثقف في نشر ثقافة السلام
- مثقفون يبثون السموم الطائفية فاحذروهم
- لا تغتالوا فرحة النصر بخلافاتكم
- مافيات الإقتصاد الأسود
- انتقال الادارة التشغيلية الى القطاع الخاص
- لا إصلاح إلاّ بالقضاء على الفساد
- إستباق الأزمات الإقتصادية بالتخطيط الاستراتيجي
- ألتنمية المستدامة من أولويات استراتيجية أمن البلد

المزيد.....


أخبار عامة
- قتلى وجرحى في تفجيرين انتحاريين وسط كركوك
- ساعات آبل الجديدة تعاني من مشاكل جدية
- تركيا: دخول فريق الغولف البريطاني في موسوعة غينيس
- حمل الرجال بات ممكنا...
- ماذا يحدث في السعودية؟
- حمل الرجال بات ممكنا...
- بكين تختبر سفينة تجريف في بحر الصين الجنوبي
- تطورات السعودية تسيل حبر الصحف العالمية
- ردود فعل لبنانية ودولية على استقالة الحريري
- ثامر السبهان.. مهندس استقالة الحريري

المزيد.....
كتب ودراسات
- توءمة ملتصقة بين الحزب الشيوعي والتجمع / مصطفى مجدي الجمال
- المُفكر والفيلسوف الأممي -صادق جلال العظم-: تذكرة وذكرى لمرو ... / عبد الله أبو راشد
- جذور وأفاق بنية الدولة / شاهر أحمد نصر
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي
- أكاذيب حول الثورة الروسية / كوري أوكلي
- الجزء الثاني : من مآثر الحزب الشيوعي العراقي وثبة كانون / 19 ... / فلاح أمين الرهيمي
- الرياح القادمة..مجموعة شهرية / عبد العزيز الحيدر
- رواية المتاهة ، أيمن توفيق / أيمن توفيق عبد العزيز منصور
- عزيزى الحب / سبيل محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد الهاشمي - شباب رائعون يصنعون الأمل (ملتقى الإبداع والتطوير ) أنموذجاً