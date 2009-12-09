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جمال سرور بطل التاريخ النوبي


سعد محمد عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 01:46
المحور: حقوق الانسان
    


رحل المناضل النوبي المصري جمال سرور إلي جوار ربه، وفي سجنه مع معتقلي (الدفوف) ترك بصمته الباقية في تاريخ المصريين والنوبيين.

رحيل جمال وبقاء رفاقه في السجن وفي مواقع آخرى رسائل للعالم أجمع في ظل صراع الأرض والتاريخ.

خالص العزاء لأسرة سرور ورفاقه ومحبي السلام والعدالة، ودعاء الرحمة والمغفرة لروحه الطاهرة.

نتمنى السلام والإستقرار للنوبيين المصريين، ونتمنى إيجاد حل شامل وجزري لقضية الأرض والتاريخ، ونتمنى مراعاة حقوق الإنسان.

فلترقد روح سرور بسلام في عالمه الجديد وألف زهرة علي قبره.


سعد محمد عبدالله





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سعد محمد عبدالله

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