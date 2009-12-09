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عافني النوم


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 14:30
المحور: الادب والفن
    


نبسي آهك !!
آهني نبسك
ترجيع وجه أحضان
براح أمس ذاكرتي
تقسم بك؟
تسلب وطن سكني
قسطت..
ذراعك أين ؟؟
صبار انتظاري
زم شفاهه
لذعك ...
حنان.!!
صمت غابة الشبق !!!
أيقونة علقها
نحر غباشك
عناق...
ظل طيفك
سلبني مني
كسر عمود صدودي
قوضت زماني
انتظر صبر سنبلة
على جور الريح
بزوغ شمس واحة
اﻷحلام !!!
وجه...
قسماتك
طبع مسافة النأي
طيب...رضيت
قلبك عندي؟
ضاع بين أصوات دخان صدى
أناتي؟؟
شرب شغف
سهيل..
تلأ لأ
ملهوف الصبح
يستيقظ
يزم شفاهه
همستك عاهرة الشك !!!
عزلة رئة مزدحمة بالدفء
وأنا كلي برد
جف هاجر خبائي
ذبلت ...ذبلت ..ذبلت


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سعد محمد مهدي غلام

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