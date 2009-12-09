

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 23:08

المحور: الادب والفن









غريب في دار أغتراب

بعيد عن ألأقارب

وألأصحاب

صديقتي ,كأسٌ

أنادمها كل حين

حتى يوم الحساب

أسكرُ وأسكرُ

دون أن يلمس شفتي الشراب

فواعجبي

كيف تسكرني ذكراها

وكيف أشغلتني

عن ذكر ألأرباب

