

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5640 - 2017 / 9 / 15 - 09:50

المحور: الادب والفن









في صباح...

كنت لا أدرك فيه...

إلى أين أسير...

فأفكاري تشرئب...

تتزاحم...

تسعى إلى أداء الدور المجيد...

إلى السبق...

لأداء واحدة...

من كل الأفكار...

اللا تتوقف...

إلا في ذكرى الفقيد...

إلا في أربعينية...

أحمد أوشن...

حتى تتغذى...

حتى تتقوى...

بعمق القيم...

حتى تتحدى...

كل العواصف...

حتى يستنير الأفق...

بكل فكرة...

تتغذى...

من عمق القيم...

اللا زالت فينا...

من شخصية عظيمة...

أنتجت باقات...

من نبل القيم...

التنير طريق الحركة...

وطريق النقابة...

وطريق العاملين...

في أي جمعية...

تتغذى من أفكار الشباب...

الحاملين...

لفكر القيم...

وممارسة...

كل القيم...

الخلفها الفقيد...

أحمد أوشن...

حتى يستمر...

حتى يستمر التأثير...

في منظمة بكل القيم...

في بنيات اليسار...

في بنيات فيدرالية...

لليسار...

في بنيات حزب الطليعة...

حتى تستمر الجسور...

بين اليسار...

وبين مصادر فكر اليسار...

حتى يستمر فينا...

من خلال الفقيد...

أحمد أوشن...

ما أنتجه العظماء...

من عوالم الفكر العلمي...

من عوالم فكر الحركة...

في مغربنا...

في تاريخنا...

وما أنتجه كل المجتهدين...

من أجل تطوير الحركة...

من خلال تطوير الفكر...

من خلال إبداع ممارسة...

متطورة...

في اتجاه مضاعفة...

تثوير الحركة...

حتى تتجاوز...

كل العقبات...

وتطوي...

كل هبات الارتداد...

في اتجاه تحطيم الأدوات...

التساعد...

على تكريس الاستعباد...

على تأبيد الاستبداد...

على تعميق الاستغلال...

°°°°°°

يا أيها الآتي إلينا...

لتشاركنا...

في أربعينية أحمد أوشن...

في اعتبار الإحياء مناسبة...

حتى نتزود...

بنبل القيم...

بالسعي إلى ثورة...

عمالية...

ثقافية...

فلاحية...

تنير طريق الوصول...

إلى إبادة...

كل أشكال الفساد...

والنفاذ إلى عمق الحقيقة...

حقيقة...

تحرير الشعب...

من الاستعباد...

ومن أدلجة دين الإسلام...

حقيقة...

ديمقراطية الشعب...

وإبادة...

كل أشكال الاستبداد...

حقيقة...

عدالة الشعب...

حتى تتوزع الثروات...

حتى تقدم الخدمات...

حقيقة...

تمكين جميع الأفراد...

من كل الحقوق...

لحفظ كرامة الشعب...

من أجل أن يصير...

الفقيد أحمد أوشن...

مرتاحا في مرقده...

لا يئن ولا يعاني...

من آلام الشعب...

التتحقق فيه...

كل أحلام الفقيد...

الناضل من أجلها...

في إطار اليسار...

في إطار فيدرالية...

لليسار...

في إطار حزب الطليعة...

ودون الإصابة...

بأي ملل...

بأي كلل...

لا يزداد إلا قوة...

وحين يناضل...

يرفع رأسه...

ولا يطاطئه...

أمام أقطاب الحكم...

أمام العملاء...

لا يعرف في نضاله...

إلا الإقدام...

ولا يتراجع...

ولا يذكر أي رفيق...

أن الفقيد...

أحمد أوشن...

قد تراجع...

ولا يناسبنا...

نحن من بعده...

أن نتراجع...

عما رسمه...

الشهيد عمر...

ومن قبله...

الشهيد المهدي...

ليستمر على نهجه...

قائدنا...

الفقيد أحمد...

وحزب الطليعة...

على نفس النهج يسير...



ابن جرير في 11 / 09 / 2017



محمد الحنفي