أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ريتا عودة - أَرَى أَسْمَعُ وسَأَتَكَلَّمْ


اخر الافلام


المزيد.....

أَرَى أَسْمَعُ وسَأَتَكَلَّمْ


ريتا عودة
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 09:33
المحور: الادب والفن
    


لستُ
أحدَ القُرودِ الثَّلاثة
في تمثالْ.
أنا أرى،
أسمعُ،
أَتَكَلَمُ،
أَتَأَلَمُ،
وفِي وَقْتِهِ
أقولُ الحَقَّ..
والحقُّ يَنْبَغي
في زَمَنِ القُبْحِ هذا،
أَنْ يُقَالْ.
لستُ نُقْطَةً
في رِوَايَة
عُنْوَانُهَا:
... الإحْتِلاَلْ ...
أنا نِسْرٌ
يَتَخَطَّى الحَوَاجِزَ
العَسْكَرِيَّة،
بَحْثًا
عَنْ هُوِيَّة
فِي ظِلاَالِ
الظِّلاَلْ.
أَنَا أَنْتُم..
وَأَنْتُم،
جِبَالٌ مِنْ نَارْ.
أَنْتُم..
هَسْهَسَةُ المَوَّالْ،
جَوَابُ السُّؤالْ،
بَريقُ النِّصَالْ.
إشتِعَالُ الخَيَالْ.
أنتُمْ العَنقَاءُ
التي..
مِنْ رَمَادِهَا.. تَنْهَضُ،
مِنْ حُزْنِهَا.. تَنْتَفِضُ،
لِتُبَشِّرَ بِالفَرَحِ
الآتي..
بَعْدَمَا
ميزانُ العَدْلِ
مَالَ،
ثُمَّ صَارَ
صَعْبَ المَنَال.

__________________________

مجموعتي الفيسبوكيّة: مملكة الطّيور@





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ريتا عودة

إجمالي القراءات: 706,041
المقالات المنشورة: 307
- سَآتِيكَ ملكة (ومضات)
- زَمَنُ القُبْحِ
- كُنْ رَفِيِقي
- أُحِبُّكَ بِالثَلاثَة - وَمَضَات
- إذا زُلْزِلَتِ القَصِيدَةُ زِلْزَالَهَا
- توأَمُ الحُلُم
- ك حرفِ الفاءِ أنتَ: وُجُودُكَ في جُمْلَةِ حَيَاتِي يُفَسِّرُ ...
- وَمَضَاتٌ ريتاويَّةٌ
- قصة ليست قصيرة- سندريلا
- ثورَة صغيرَة
- رجل الحلم-13-( الجزء الثالث من الرواية) الفصل الأخير
- لن أنحني-قصيدة تم تلحينها
- رجل الحلم-12-( الجزء الثالث من الرواية)
- رجل الحلم-11-( الجزء الثالث من الرواية)
- رجل الحلم-10-( الجزء الثالث من الرواية)
- رجل الحلم-9-( الجزء الثالث من الرواية)
- رجل الحلم-8-( الجزء الثالث من الرواية)
- رجل الحلم-7-( الجزء الثالث من الرواية)
- رجل الحلم-6-( الجزء الثالث من الرواية)
- رَجُل الحُلم-5-(الجزء الثالث من الرواية)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الفرق الفنية تستعد لدخول حقول النفط في دير الزور لإعادة الإن ...
- وفاة مؤسس فرقة شكسبير الملكية، بيتر هول
- موريتانيا: تنظيم مسابقة لاختيار أحسن نص شعري حول اللغة العرب ...
- إطلاق ترجمة كتابي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إل ...
- -بيوت زجاجية-تتصدر قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب
- صدر حديثا كتاب -حكايات الحكمة للعظماء- الكاتب الكبير يعقوب ا ...
- مسقط: افتتاح موسم الفنون الرفيعة بأوبرا عايدة
- صدور رواية -باسم الشعب- الصينية باللغتين العربية والروسية
- فيلم هوليودي جديد على شاشة العربية قريبا: ايران واحداث 11 سب ...
- رواية -باسم الشعب- الصينية تصدر باللغتين العربية والروسية

المزيد.....
كتب ودراسات
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ريتا عودة - أَرَى أَسْمَعُ وسَأَتَكَلَّمْ