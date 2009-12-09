

ريتا عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 09:33

المحور: الادب والفن









لستُ

أحدَ القُرودِ الثَّلاثة

في تمثالْ.

أنا أرى،

أسمعُ،

أَتَكَلَمُ،

أَتَأَلَمُ،

وفِي وَقْتِهِ

أقولُ الحَقَّ..

والحقُّ يَنْبَغي

في زَمَنِ القُبْحِ هذا،

أَنْ يُقَالْ.

لستُ نُقْطَةً

في رِوَايَة

عُنْوَانُهَا:

... الإحْتِلاَلْ ...

أنا نِسْرٌ

يَتَخَطَّى الحَوَاجِزَ

العَسْكَرِيَّة،

بَحْثًا

عَنْ هُوِيَّة

فِي ظِلاَالِ

الظِّلاَلْ.

أَنَا أَنْتُم..

وَأَنْتُم،

جِبَالٌ مِنْ نَارْ.

أَنْتُم..

هَسْهَسَةُ المَوَّالْ،

جَوَابُ السُّؤالْ،

بَريقُ النِّصَالْ.

إشتِعَالُ الخَيَالْ.

أنتُمْ العَنقَاءُ

التي..

مِنْ رَمَادِهَا.. تَنْهَضُ،

مِنْ حُزْنِهَا.. تَنْتَفِضُ،

لِتُبَشِّرَ بِالفَرَحِ

الآتي..

بَعْدَمَا

ميزانُ العَدْلِ

مَالَ،

ثُمَّ صَارَ

صَعْبَ المَنَال.



__________________________



مجموعتي الفيسبوكيّة: مملكة الطّيور@



