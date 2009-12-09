

ريتا عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 09:02

المحور: الادب والفن









-1-

أنا اكتمالُ القصيدةِ،

حينٙ على جبلٍ عالٍ

تتجٙلّى..

من قُيودها

تتعٙرّٙى.

ترتدي هالاتِها

تُباغتني

باحتمالاتها.







-2-

ثَمَّةَ

مَنْ يُرَتِّبُونَ المُفْرَدَاتِ

كَ حِجَارَةِ الأَسْوَارِ

عَلَى السُّطُورِ،

وَثَمَّةَ

مَنْ يَصْنَعُونَ مِنْهَا طَائِرَاتٍ

أَو أَجْنِحَةَ نُسُورٍ،

وَثَمَّةَ

مَنْ يَكُونُونَ

هُمِ القَصِيدَة.







-3-

المُبْدِعُ

هُوَ مَنْ يَصْنَعُ أَجْوَدَ

أَقْرَاصِ الشَّهْدِ.

ثمَّ..

تأتِي اليعاسيبُ

لتَسْرِقَ:

(بَـرَاءَةَ الإخْتِـراعَ)









-4-

قبلَ بَـدْءِ

العَـزْفِ...

النَّـزْفِ ...

أدَوْزِنُ أوْتارَ

.. القَصِيدَة







-5-

وجدَتْـني القصيدةُ

وحيدةً،

فآوتني.

أسرارها منحتني.

سفيرة الفقراء،

نبيَّة العُشَّاق،

سيِّدَة النُّبلاء،

جعلتني.









-6-

في البدءِ:

انفَجَرَتْ

كُلُّ

الطّاقاتِ العِشقِيَّة

فَ وُلِدَ كَوكَبُ

الحُبِّ.









-7-

كَطِفْلٍ

يَحْلُمُ بِشَمْسٍ

عَلَى جِدَارٍ...

بِكَ أحْلُمُ.









-8-

نِصْفِـي الآخَـر،

عَـنْهُ

بَحَثْـتُ دَهْـرًا.

ثُمَّ..

عَلَيْهِ عَثَـرْتُ

دَاخِلِي.









-9-

لَمْ أعُدْ وَحْـدي

حِينَ بالأمْسِ

لأصْفَادِي عُدْتُ.

كانَ في القَـلْبِ:

سُنُونُوَّتَهُ.







-10-

العِشْقُ:

هُوَ أَنْ تَقْفِزَا

خَارجَ القَفَصِ

لِمُعَانَقَةِ المَدَى.







-11-

الحُبُّ:

هُوَ ألاَّ تَصْطَادَنِي.

أنَا أَذْهَبُ لِلْشَبَكَة

بِمَحْضِ هُيَامِي.









-12-

الحُبُّ إنْسِجَامٌ.

الحُبُّ تَنَاغُم.

كَ وَضْعِ النِّقَاطِ

والحَرَكَاتِ

فَوْقَ الحُرُوفِ

والمُفْرَدَاتِ.







-13-

الحُبُّ شَمْسٌ،

وَجَسَدي أَنا

يَفْتَقِرُ

لِ ..

فيتَامِين "د".









-14-

أَذْهَبُ

بَعِيدًا.. بَعِيـــــــدًا

بإتِجَاهِ جَزيِرَةِ

العِشْقِ

وَفِي القَلْبِ:

نُسْغُ الحُلُمِ

وَخَارطَةُ بَقَـائِي.









-15-

سَأَخْطِفُكَ

مِنْ جَحِيمِكَ

إِلَى فِرْدَوْسِي،

حَيْثُ لاَ أَحَدَ

سِوَى:

أَنَا..أَنْتَ

وَنُبُوءَة.









-16-

ما أصغر الكون

وما أكبر قلبك

الذي..

كما يحتوي عشٌّ

الطَّائرُ،

إحتَـوَانِــي.









-17-

.. أُحِبُّكِ ..

تَلْمِسُ أَعْمَاقِي..

تُزَلْزلُنِي.

أصِيرَ شِيهانَــةً

فَوْقَ قِمَمِ الأَحْلاَمِ:

أُ..

حَ..

لِّ..

قُ..









-18-

لماذا،

كُلمَّا تُمْطِرُنِي

بكَلِمةِ: أُحِبُّـكِ..

أُزْهِـرُ..!؟









19--

أُقْسِمُ بالطُّيُورِ

أنَّكَ..

حِيْنَ غَرَّدْتَ

إسْمِي..

إنْزَوَى الكَنَاري

فِي قَفَصِهِ.









-20-

مَعَكَ،

بَدَاْتُ أَشْعُرُ أَنَّنِي:

أَحْيَــــــــا.

مَعَكَ،

بَدَأْتُ أَتَمَتَعُ بِحَصَانَة

بَرْلمَانِيَّة

ضِدَّ القَهْر.









-21-

كَ حَرْفِ الفَـاءِ

أنتَ:

وُجُودُكَ في جُمْلَةِ

حَيَاتِي

يُفَسِّرُ سَبَبَ وُجُودي

فِي الحَيَاةِ.









-22-

كُنْتُ وَرْدَةً

حِينَ يَمِينَ

العِشْقِ

عَلَيَّ رَمَى،

فَأَرْدَانِي: حَديقَة.

ثُمَّ، قَالَ: كُونِي.

فَكُنْتُ لِحَدَائِقِهِ

فَرَاشَةً

وَكَانَ لِحُلُمِي

الحَقِيقَة.









-23-

لِأَنَّنِي

كَزَبَدِ البَحْرِ هَشَّة..

كُنْتُ أَخْشَى

أَنْ أَتَلاَشَى

حِيْنَ أَصِلُ شَاطئَكَ.

لكِن..

مَا أَنْ وَصَلْتُ

حَتَّــى..

انْفَلَقَ البَحْرُ

وَمَرَّتْ

جَمِيعُ جَحَافِلِ

الحَنِينِ.









-24-

لم أتأخَّرْ عليكَ،

لا..!

هي الرِّيحُ

عَانَدَتْ سُفُـنِي،

فَ كُـنْتُ الشَّقيَّة.

هِيَ الرُّوحُ

ظَلَّتْ

تَبْحَثُ عَنْ تَوْأمِهَا

لِتَكْتَمِلَ

فَ تَنْطَلِقَ

فِي فَضَاءَاتِ العِشْقِ

طُيُوري الأبِـيَّـة.









-25-

مَوْلاكَ قَلْبِي،

عَلَيْكَ يُمْلِي

أَنْ تَصِيرَ لَقْلَقًا

يَبْنِي

عُشًّا فِي رَأْسِي.









-26-

لِمَاذَا،

حِينَ عَاهَدْتَنِي أَنْ تَصِيرَ لِي

الصَّوْتَ والصَّدَى:

طَارَتْ سُنُونُوَّاتٌ مِنْ صَدْرِي

وَاتَّسَــــــــــــــــــعَ المَدَى..!؟











-27-

لا تَقْرُب قَلْبِي

وَأَنْتَ

غَيْر نَادِمٍ

عَلَى

مَا اقتَرفَ قَلْبُكَ

مِنْ حَنِينٍ

لِسِوَايَ.











-28-

كَمْ مَرَّة

أَجْهَضْتُ أحلامي!

هذي المَرَّة

وُلِدَ الحُلُمُ

كَمَا يَشَاءُ القَلْبُ

فِي الشَّهْرِ.. العَاشِقِ

مِنَ المِيلادِ.. المُقَدَّسِ.











-29-

لَسْتُ سُنُونُوّة،

هُوَ الحُبُّ:

مَنَحَنِي جَنَاحَيْنِ.









-30-

أَشْتَهِي

أَنْ تَظَلَّ حُلُمًا

كَيْ لاَ أَفْقِدكَ،

وَلاَ أَدْرِي لِمَ

كُلَّمـــَا..

لَمَحْتُ عَاشِقَيْنِ

أَفْتَقِدُكَ.









-31-

سآتِيــكَ مَلِكَةً

إِنْحَنَى لَهَا أَحَدَ عَشَرَ

مِلْيُونَ

فَارِسٍ وَفَارِسٍ،

فَإِيَّاكَ أَنْ تَجْعَلَ قَلْبِي

يَنْفَطِرُ

إِذْ تَمْضِي،

أَيْدِي النَّحَلاَتِ العَامِلاَتِ

تَلْثِمُ.











-32-

سألني:

بأيِّ عطرٍ تَتَجَمَلين؟

أجَـبْـتُ:

أَيَحْـتَــاجُ العِطْرُ

أنْ يُجمِّلَ نَـفْسَــهُ؟











-33-

كالشَّجرة،

أتنفسُكَ عِشقًا:

أشْهَـقُ

ثاني أكسِيدِ ذَاكِـرَتِكَ

المَوْشُومَة

بِنسَاءِ القبيلَة،

وأزفرُ

أكسُجِيــنَ الحُبِّ

الصَّافِي

فتتوَازنُ بيئتُكَ

العِشْـقِـيَّـــة.









-34-

ضُمَّنِي إِلَيْكَ

كَمَا يَضُمُّ شَاعِرٌ

عَجْزَ بَيْتٍ

لِصَدْرِهِ.











-35-

القبرُ فَـارِغٌ،

فأنَـــا مَا زلْـتُ

أحيَـــــا..

لأنَّ الحُـبَّ

منحَ حَيَــــاتِى

مَعْـنـــَى.











-36-

تَلُوُمُنِي الغُرْبَانُ

عَلَى عِشْقِي.

ألاَ يَدْرُونَ

أنَّ أرْغِفَةٙ قَصَائِدِي

التي يَعْشَقُونٙ

إلتِهَامَهَا،

أنْتٙ خَمِيرَتُهَا..!؟









-37-

أنْ أكونَ ملكةً

كلمَّــا، خطوةً

خطوتُ،

تتبعنِي الأيائلُ

والنَّـوِارسُ،

تلكَ..

تلكَ هِيَ المَسْأَلَة.

-38-

أنتَ

أروَعُ إنْزِيَــاحٍ

عِشْقِي

جَمَّلَّ حُلُمِي

وَالقَصِيدَة.









-39-

فِي مِرْآتِكَ

أَنْظُرُ

فَأَرَاكَ

وَكَمَا أَنْتَ

اُحِبُّكَ.

لكِنْ..

آهٍ حَبِيبِي،

كَمْ أَخْشَى عَلَيْنَا

مِنْ:

تَهَشُّمِ المَرَايَـــا..!









-40-

أتدري

مَا الفَـرْقُ بَيْـنَ أنْ

تقطفنــِي

وَأنْ تَــرْويِـنِــي؟