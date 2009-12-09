

خالد درويش

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 23:15

المحور: الادب والفن









ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺠﺮ،

ﻋلى شرﻓﺔ ﺑﻴﺘﻚ في اﻟﻄﺎﺑﻖ الثالث،

تحت الدالية التي يتسرّب بين أغصانها شاي القمر،

بين «ﻻ» ﻏﺮﻭرﻙ و«ﻧﻌﻢ» رﻏﺒﺘﻲ،

ﺗﺘﺄﻟقين ﻛﺒﺤيرة في اﻟﻄﺮﻳﻖ إلى اﻟﺼﺤﺮاء،

ﻭأنا أذﻭﻱ ﻣﺜﻞ ﺣﺼﺎﻥ ﻣﻄﻌﻮﻥ

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في الصباح،

عندما تتزاحم السيارات في الشارع الضيق

ويركض الناس إلى الأسواق والمشاغل والمواعيد (كأنهم سيعيشون أبدا)

ويتكئ الجبل الكبير على طرف الوادي متجهما حزينا (كأنه سيموت غدا)

آوي إلى مراياي

لأراك فيها.

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عند العصر

أنا في خُسْر

لأنني لم أهجر كبريائي

وأعمل ما يؤهّلني لدخول جنتك.

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في المساء

أدخل قاعة السينما وحيدًا

أغادر الصالة قبل نهاية العرض إلى الحانة

أكتفي برشفة واحدة من النبيذ المرّ

وأعود إلى البيت.

أفرش صورك على البلاط البارد

أحدّق في صورتك التي تضحكين فيها تحت شجرة الكرز

وأنتظر المعجزة.

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في الليل

أنا وحيدٌ وحزين

مثل مركب مكسور في ميناء بعيد.

لا أزهار في الآنية

ولا كلاب في الزقاق تنبح لتؤنس فراغي.

أنا وحيدٌ وحزين

وممتلئ بالشعور بأن الموت

يمكن أن يبلغني بشكل أسهل.