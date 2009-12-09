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سآتيك بِجبهة الغيم ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 13:17
المحور: الادب والفن
    


ارفعني مكاناً علياً ...
سآتيك بجبهة الغيم
و قامة الدموع في المواويل
سأعود اليك بِأسراب القناديل
و وُجهة البعاد ..
أمشّط شعر الظلّ بِظلًّي ،
مِن الشوق الأدنى الى الشوق الأكبر ..
هل سأكون أنا أو ستكون أنتَ الأكثرْ ؟؟
" لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ "
بل سأكون كَنجم دُريّ في الشفق
أمتزج بين قطبيك
كنِعاج داود
كوعد مِن الوعود ؟؟
و آتيك بنجم سْهيل
و اللون الأزرق
لِتهتدي الى حوافز دمي ،
تُرشدكَ الى سهول فمي
لِتتفتّح الورود ،
وأحبل بنطفة فراشات لم تُخلق بعد ..





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دلال الساحلي

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