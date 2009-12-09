

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 13:17

المحور: الادب والفن









ارفعني مكاناً علياً ...

سآتيك بجبهة الغيم

و قامة الدموع في المواويل

سأعود اليك بِأسراب القناديل

و وُجهة البعاد ..

أمشّط شعر الظلّ بِظلًّي ،

مِن الشوق الأدنى الى الشوق الأكبر ..

هل سأكون أنا أو ستكون أنتَ الأكثرْ ؟؟

" لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ "

بل سأكون كَنجم دُريّ في الشفق

أمتزج بين قطبيك

كنِعاج داود

كوعد مِن الوعود ؟؟

و آتيك بنجم سْهيل

و اللون الأزرق

لِتهتدي الى حوافز دمي ،

تُرشدكَ الى سهول فمي

لِتتفتّح الورود ،

وأحبل بنطفة فراشات لم تُخلق بعد ..