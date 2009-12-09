

إشهار كتاب (الذرائعية في التطبيق)

عبير خالد يحيي

الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 22:32

المحور: الادب والفن







بفضل من الله ونعمة ، صدر عن مؤسسة الكرمة الثقافية والاجتماعية عن دار شعلة الإبداع للنشر الكتاب الموسوم ب ( الذرائعية في التطبيق ) في تحليل النص الأدبي العربي تأليف المنظر العراقي الدكتور عبد الرزاق عوده الغالبي

مرفق بدراسات تطبيقية ذرائعية قدمتها الناقدة البراغماتية السورية الدكتورة عبير خالد يحيي

و قد أقرت ( الذرائعية في التطبيق ) كنظرية نقدية تحليلية علمية معتمدة من مركز الحرف التابع لجامعة ستراتفورد الأمريكية في الهند كأول نظرية نقدية عربية تختص بتحليل النص الأدبي العربي ، والنظرية النقدية ال 71 في العالم .

قدم للكتاب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكرمة الثقافية والاجتماعية الدكتور محمود حسن



مقدمة الدكتور محمودحسن :





إنه لمن دواعى السرور بل والفخر أن تنطلق من مؤسسة الكرمة للتنمية الثقافية والاجتماعية هذه الحركة النقدية الرائدة التى تتكىء على فهم عميق وكبير ومتشعب لوظيفة النقد الأدبى والتى عرج صاحبها الأديب العراقى الكبير عبد الرزاق عودة الغالبى عل كتب ونظريات المشتغلين بالنقد الأدبى غربا وشرقا وشمالا وجنوبا وهو الذى أدرك تماما كما يقول هو :

" الساحة العربية بحاجة إلى رؤية نقدية ميكانيكية تطبيقية موحدة جديدة، كما نجد ذلك بارزاً، في التواصل بين النقاد والتبادل المعرفي في العالم الغربي .... "



فكانت هذه النظرية التى أطلق عليها



الذرائعية فى التطبيق

فى تحليل النص الأدبى

PRAGMATIC IN ACTION



كتاب مهم يعرض لنظرية مهمة فى النقد الأدبى ربما ستفتح الباب لنقلة نوعية فى آليات النقد من زاوية التحليلات النفسية والفلسفية فى تحليل النصوص الأدبية .

نظرية نقدية تطوف بك بدءا من قشرة النص إلى أعمق نقطة فيه فترى نفسك متنقلا ما بين :

الاحتمالات المتحركة فى النصوص شكلا وموضوعا

المنظور الاستنباطى والتعمقى

المدخل السلوكى

البناء الجمالى والبلاغى

المدخل العقلانى

المدخل اللسانى

درجة العمق والانزياح نحو الخيال

الموسيقى الشعرية

المدخل البصرى

الخلفية الأخلاقية

تجنيس النصوص

البؤرة الأساسية الثابتة فى النصوص

ثم المدخل المدهش فى النظرية وهو التحليل الرقمى الذرائعى الثابت .

كل هذا وأكثر تجده داخل هذه النظرية التى تفتح باب الأمل أمام المبدعين حيث إن نصوصهم لن يمر عليها إلا ناقد يجيد أدواته ويبذل طاقته كل طاقته لاهثا خلف النص الأدبى ليثبر أغواره ويقف على دقائقه مخلصا صاحب رسالة لا يعتمد الحشو والكلمات المستوردة دون توفيق كما يقول الناقد المصرى الكبير الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب ( يجمع بين الثقافة العربية وغيرها جمع توفيق لا جمع تلفيق ) ويبعد النص تماما عمن يسميهم الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى ( ترزية النقد ) حيث يؤمن أو ينبهر بعض النقاد بما قرأروا من نظريات ربما لا تتفق مع النص الأدبى العربى فيلبسون النص أثوابهم أو أثواب نظرياتهم التى يؤمنون بها دون أن يتماهى أو يتماشى هذا الفكر مع النص الذى بين أيديهم مسوقين لما يمكن أن يئد حتى مجرد التفكير فى ظهور نظرية نقدية عربية .

وكما يقول أيضا عبد المطلب الذين يبدأون كلامهم فى النقد قائلين يقول فلان الغربى مثلا .. متى يبدأون كلامهم بقولهم يقول صلاح فضل أو محمد مندور أو عبد القادر القط مثلا ( بعض ما قاله عبد المطلب بتصرف ) .

وأقول أنا متى يبدأون نقدهم بقولهم يقول الناقد العراقى عبد الرزاق الغالبى أو تقول الناقدة السورية الدكتوة عبير يحيى أو عبد الحكم العلامى أو أفكار أحمد زكى أو فايزة سعد أو عزوز إسماعيل أو السيد العيسوى أو السيد حسن أو عادل ضرغام وغيرهم .



الذرائعية فى التطبيق تناول مهم وجاء فى وقته يقول صاحب النظرية عبد الرزاق الغالبى :



" كانت الذرائعية، الحل الأمثل لكونها رؤية نقدية تطبيقية مستندة على أطر ومداخل علمية لكل شيء يذكر من خلالها، ولا تتيح خرماً للإنشاء الفارغ و الكفيف، وغير المستند على قواعد نقدية رصينة، فهي مثقلة بنظريات نفسية وفلسفية تساعد المتلقي والناقد بالدخول إلى أي نص بشكل ذرائعي علمي، و باعتمادية إدراكية واعية بالتحليل العميق لعناصر العمل الأدبي المتقن, بشكل دقيق ومدروس، يساعد الناقد على الغوص في مكونات النص باحترام وحرفية عميقة، ولا تقوم الذرائعية بتخريب قشرة العمل الأدبي الخارجية الجمالية, كما تفعل بقية النظريات النقدية، بل تهتم بالشكل والمضمون بشكل متواز و احترام واتزان نقدي متباين، ولا تعمل كالنظريات النقدية المادية، التي لا تنظر إلى أي نص بتكامل، " .



ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن أحد أهم أسباب نجاح نظرية ما أية نظرية هو التطبيق وقد وجدنا الناقدة السورية الدكتورة / عبير يحي قد غرست أول بذرة فى بذور التطبيق العملى والعلمى و الاحترافى لهذه النظرية بما ضمنته هذا المجلد من دراسات ذرائعية لمجموعة من الشعراء العرب شرفتُ أن أكون أحدهم حيث تناولت ديوانى ( سِفْرُ التَّوسُّل ) فى هذه التطبيقات التى تؤصل لنجاح هذه النظرية والتى لا أشك أن كثيرين سيبدأون الجهد والعمل والبحث والتدقيق مطبقين أساليب وتحليلات هذه النظرية المهمة ..



ولا يفوتنى هنا الإشارة إلى أنه ربما أرادت الدكتوة عبير يحيى أن تضع من أولويات التطبيق العلمى لهذه النظرية وظيفة النقد فها هى تقول :



" لذلك يجب أن يكون النقد هو الحارس الأمين لتلك التجاوزات الأدبية الهدامة , التى تخترق بنية الأعراف والقوانين والأخلاق لعالمنا بكل طوائفه وأجناسه , ولا يعد أديبا من يخترق منظومة الأخلاق والأجناس والطائفية وينشر العداء والفرقة بين الناس " .





مرة أخرى نعتز نحن مؤسسة الكرمة للتنمية الثقافية والاجتماعية بأن نصدر هذا المجلد المهم فى مجال النقد الأدبى الفاعل والعامل والمنهجى والأكاديمى المحترم ,

كما يسعدنا أن تكون القاهرة أول عاصمة عالمية تنطلق من خلالها أولى فعاليات مناقشة وتحليل النظرية جنبا إلى جنب مع بغداد ودمشق ونيودلهى وغيرها .



والله ولى التوفيق ,,



الشاعر / محمود حسن عبد التواب

رئيس مجلس الأمناء

وعضو اتحادكتاب مصر



القاهرة 20 مايو 2017 م

#دعبيرخالديحيي









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