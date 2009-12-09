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الهروب


جودت شاكر محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 17:42
المحور: الادب والفن
    


فقدتُ شهيتي على التفكير
أحلامي مؤجلة
وشم من الصمت...
مرسوم على نوافذي المعرفية
المفتوحة على مخاوف
هي الأكثر جنونا
المشاعر من حولي متضخمة
والأضواء تتلاشى بعيدا
والرائحة المفرطة بالضجر
تملئ أنفاسي
فلا يسعني عمل أي شيء
سوى إطفاء جهازي "الموبايل" و"المحمول"
والهروب من العالم الرقمي
لأستعيد حريتي وخصوصيتي
التي افتقدتهما بسبب هذه التكنولوجيا


منتصف-2014





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جودت شاكر محمود

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