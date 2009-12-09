

رجب الطيب

الحوار المتمدن-العدد: 5569 - 2017 / 7 / 2 - 17:15

المحور: الادب والفن









الأثرياء



مهداة إلى رشيد الشيناني

الأثرياء

يأكلون الماء

يشربون الضوء

والهواء

يصاحبون اللص

والأفّاق

يواعدون الأغبياء

يجمعون المال

دونما عناء

يرتبون كل شيء

في الخفاء

اذلة جبناء

الأثرياء

كلما ضاقت علينا

ضاعفت لهم الثراء

عابثون بالحياة

ما لهم _ عندنا

بقاء

يحكمون بالفساد

يلعبون بالهواء

لا الدين يردع

غيّهم

لا تهمهم السماء

يأكلون لحومنا

ثم يطلبون العظم

دونما حياء



المال ثم المال

كل شيء دونه

هباء

بذخ مريض عاهر

يملأ الأنحاء

يتلذذون بجوعنا

يستمتعون بعرينا

هم في النعيم

ونحن في الرمضاء

جوع وجهل

يملأ جرحنا

ما من دواء

يا صاحبي

لهذا الداء ؟

هيا بنا نعلو

بشأن حروفنا

وننسى هؤلاء

الأغبياء



رجب الطيب

القاهرة

11 / 6 / 2017