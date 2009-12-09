

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 15:28

المحور: الادب والفن









هدية للدكتور عن "" قذارة و اقتظار "" "" أتلاثي " و كل محللينا الاسطراطيجيين ..

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فردة حذاء ..

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قالت ..

يا هذا

كم ثمن الفكر عندكم

في بورصة السياسة

هذا المساء

قلت ..

فردة حذاء

و الفردة الثانية

اشتري بها دزينة

من اهل الصحافة

و كم لسانا مخللا

من الناطقين باسم الحكومة

و مواخير البغاء

و من كرمنا نهديك مجانا

عشرة رجال دين معممين

مكحلين

معطرين

مسوكين

كما الغلمان

في سوق النساء

فهل اكتفيت سيدتي

ام نزيدك

مما فاء الله به علينا

من حانات جامعاتنا

تطلق في كل قذفة

ألف عالم

كلهم يسبحون بحمد الحاكم

كما لم يسبح موحد

باسم السماء

*** سليمان الهواري / رضا/ 29 يونيو 2017***