

ماجد امين

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 13:12

المحور: الادب والفن









*نقطة" .....نص

///ماجد أمين ..



معتذرا الماء ..

ابدى أسفه..

لإغراقه "حوراء "

حفيدتي ..

"وبخته "..

لكن دموعي ..

همت ..

فتلقفها ..

بكف من

كرستال ..

لازوردي ..

امؤتمن ..انت لموتها ..؟؟

اعطاني بقايا ..انفاسها ..

وحشرجاتها ..

ودبابيس شعرها ..

وثمة وريقة ..

تحمل قصيدة شعر ..

لم تكتمل ..

تدارك الحرج ..

فافضى لي بنافذة ..

كانت واحدة ..

من سرب فراشات

مزركشة ..

عالمها ..بلوري ..

عطره ..رحيق نرجس ..

وقارورة من ضوء ذهبي

كلما اقتربت منها ..

وسعت مسافة الافتراق ..

لم اأنشق سوى شهيق



ضحكتها المتلألئة ..

كنجمة الصباح

با" جدو "..دو ...دو ..دو ووو

لاتبتئس ...

لنلتقي لكننا لانلتقي ..

نثرثر لكننا صامتون ..

تهمي دموعنا ...

بيد إن البكاء عصي ..

اطلقت طيارة ورقية ..

من بضعة احرف ..

ح

ر

ي

ة

ثم ابتعدت ..

مستقيم ..

في الافق بدت ..

نقطة ...اخر نقطة ..

والى يومي هذا ..

ألوح للنقطة ...

#ماجد_أمين



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