

ماجد امين

الحوار المتمدن-العدد: 5563 - 2017 / 6 / 26 - 13:40

المحور: الادب والفن









¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

|||||||اطلالة على الجحيم ||||||||||

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

نصوص مجنونة من وحي كاتب النص:::::ماجد أمين :::::::

النص /الثاني ....

ترتجف اوراقي ...

من هول ايحاء؛

لايمت للزمان ..

ولا المكان ..

***

انا الوثني

تتملكني رغبة الانكماش في...

كف نحات ...

أن يرقص الإزميل ..

فيحيل اوجاعي اناشيد تتلى

في دير نائي ..

يعصرني السؤال ..

حد التعتق..

في "دن خمار قميء "

اتسائل كعرافة تتمنى ..

زوال العالم ..غدا ..

كي تثرثر اكفها بتصفيق مقيت ..

عند حافة.

، عيد مغتالة افراحه ..

سلفا ...

ثمة مقابر

..وعصافير ..

واطفال عري ..

وطيارات ورقية ..

عجائز تمارس العادة السرية ..

لاستجداء شهوة ام تعد متاحة ..

في زمن اللاتواصل ..

هواجس تقرع نوافذ الخوف ..

مهترئة ..تتباهى ..

بغباء مدقع



حد التسول للمثلية ...

الم اقل إن ..

أوراقي عصية ..

لحمل حكمة لاتضاهى ..

الم ..القي..

لكم "بعصا التساؤل "



وقلتم جميعا :

..آيتك ان تكلمنا شعرا

لكني حين القيتها

..تكسرت ...

من نفاق نظراتكم ...

تمنطقت ..

بمنطق عصا اللين

كغصن زيتون طري

..لكني ..

أنتظر حمامة ..

للسلام ..

لعلها.. تأتي ..؟؟

لعلها تاتي ....!!



"نصوص تقترب من الجنون"



#ماجد_أمبن