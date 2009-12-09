

البشير النحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 22:10

المحور: الادب والفن









تَموتُ الْعَصافيرُ

حِينَ تَرى صَهْوَةَ الرِّيحِ مَمْنوعَةً؛

وَتَموتُ

إِذا ما أَضاعَتْ جَناحَ الْجُنونِ الْفَتيِّ،

إِذا ما أَضاعَتْ جُنونَ الْجناحِ الأَبِيِّ؛

فَلا تَرْكَب الْفَجْرَ

لاَ تَنْقُر الزّهْرَ

لا تَرْتَوي؛

تَكْتَوي وَتَفوتْ..