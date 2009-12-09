

ناجح شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 12:02

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









بين انتخاب ماكرون وكسر قدم ابنتي الصغيرة

ناجح شاهين

فاز ماكرون بسهولة في انتخابات الرائاسة الفرنسية. ولم يكن ذلك مفاجأة لأحد.

مبرووووك لعائلة روتشيلد، مبروووووك لميركل والرأسمال الألماني.

ليست المباركة هنا بسبب إبعاد شبح لوبن. كلا، المباركة سببها هو نجاح الرأسمالية الألمانية وحلفائها في إيصال هذا الفتى/الدمية الذي لا يعرف في السياسة شيئاً إلى موقع رئيس فرنسا.

طيب أنا "ليش بصلتي محروقة؟" أو "مين عاص على ذنبتي؟"

يعني هل سيتغير موقف فرنسا من موضوع الأسرى مع مجيء لوبان؟ أو هل سيتغير موقف فرنسا من الصراع في "الشرق الأوسط"؟

الموقف من الحسناء الشقية "إسرائيل"؟

أبداً الحب يغدق على "إسرائيل" من أي فريق قادر على الوصول إلى السلطة في قلاع الرأسمال العالمي. كأنها ثابت بلانك الشهير.

ابنتي اوروك كسرت قدمها قبل أيام. أصرت المعلمات على عدم تغيير موقع الصف إلى الطابق الأرضي. ظلت اوروك بقدمها المكسورة تصعد إلى الطابق الثالث.

شكراً مدرسة بنات رام الله التي تعد المدرسة الأولى لدى وكالة الغوث.

هل كان بإمكان انتخاب لوبان أن يغير في معاملة المدرسة للأطفال؟ أو في إيقاف حمام الدم في سوريا أو محتوى الوثيقة السياسية لحماس؟

أبداً وحياتكم.

لا أعرف لماذا نبالغ في الانهماك في متابعة ما يجري في أوروبا وأمريكا، ناهيك عن تفسيره وتحليله. إنه لا يعنينيا في كثير أو قليل. وحبذا لو انهمك الإعلام المحلي والعربي في قضايا تخصنا من قبيل التخفيف من أعداد الذين يقتلون في مشافينا بسبب الجهل أو الإهمال أو نقص المهارات والأجهزة، أو متابعة دكاكين التعذيب والاضطهاد والملل التي نسميها مدارس، أو مناقشة أخطار الشيعة الرافضة على وجود الله والدين الصحيح....الخ

يعني عندنا أشياء أخرى تشغلنا عن متابعة فوز ماكرون الشطور الذي تزوج واحدة تكبره بربع قرن، وعمل في مزرعة روتشيلد ومصرفه وقدم له خدمات نعرفها وخدمات نجهلها ثم اشتغل أخيراً لدى أخطبوط ميركل.

أهلا حكومة فيشي في فرنسا. أرحب بها من باب آداب السلوك، باعتبار أنني أنا الفلسطيني لن أتأثر بها من قريب أو بعيد لا في مستوى السياسة ولا الاقتصاد ولا التعليم ولا الصحة، ولا حتى فيما يخص مولد انتخاب البلديات الذي يقدم وعوداً يرقى بعضها إلى مستوى تربيع الدائرة واستعادة حيفا وعكا دون أن تنقص شبراً واحداً.