

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:06

المحور: مقابلات و حوارات









أقدم للقراء الأعزاء مجموعة من الفيديوهات عن وعود وأكاذيب مرشحي الانتخابات الولائية، وفساد المسؤولين

كما أدعوهم إلى مقارنة الحقائق الواردة في مقالي "مسرحية الانتخابات الولائية.. الهزلية والعبثية" مع هذه الفيديوهات

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رسالة مقاطعة الانتخابات من ابن شقيقة خامنئي د. محمود مراد خاني من باريس - بالفارسية

https://www.youtube.com/watch?v=k6yecG6yyD8

أحاديث المواطنين ضد مرشحي الرئاسة وخصوصاً رئيس بلدية طهران البلطجي قاليباف - بالفارسية

https://www.youtube.com/watch?v=Gf2tMAuwAhc

رد فعل المواطنين الشجعان لأكاذيب الرئيس حسن روحاني - بالفارسية

https://www.youtube.com/watch?v=gf--z0ZuAdQ

شكاوي واحتجاجات المواطنين عن رواتب المسؤولين الخيالية، والفساد والاختلاسات - بالفارسية

https://www.youtube.com/watch?v=kPt2ewBk5Bg

اغتصاب الأراضي والممتلكات بواسطة البلطجي قاليباف ومسئولي بلدية طهران - بالفارسية

https://www.youtube.com/watch?v=XxakdcQsIP8

رسالة د. محمود مراد خاني إلى شعوب العالم الحر والديمقراطي - مترجمة إلى الانجليزية

https://www.youtube.com/watch?v=6sjf2eMtXn0