أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - عادل محمد - البحرين - وعود، أكاذيب، واختلاسات... من الرؤساء إلى زعيم العصابات!


اخر الافلام











المزيد.....

وعود، أكاذيب، واختلاسات... من الرؤساء إلى زعيم العصابات!


عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:06
المحور: مقابلات و حوارات
    


أقدم للقراء الأعزاء مجموعة من الفيديوهات عن وعود وأكاذيب مرشحي الانتخابات الولائية، وفساد المسؤولين
كما أدعوهم إلى مقارنة الحقائق الواردة في مقالي "مسرحية الانتخابات الولائية.. الهزلية والعبثية" مع هذه الفيديوهات
----------

رسالة مقاطعة الانتخابات من ابن شقيقة خامنئي د. محمود مراد خاني من باريس - بالفارسية
https://www.youtube.com/watch?v=k6yecG6yyD8
أحاديث المواطنين ضد مرشحي الرئاسة وخصوصاً رئيس بلدية طهران البلطجي قاليباف - بالفارسية
https://www.youtube.com/watch?v=Gf2tMAuwAhc
رد فعل المواطنين الشجعان لأكاذيب الرئيس حسن روحاني - بالفارسية
https://www.youtube.com/watch?v=gf--z0ZuAdQ
شكاوي واحتجاجات المواطنين عن رواتب المسؤولين الخيالية، والفساد والاختلاسات - بالفارسية
https://www.youtube.com/watch?v=kPt2ewBk5Bg
اغتصاب الأراضي والممتلكات بواسطة البلطجي قاليباف ومسئولي بلدية طهران - بالفارسية
https://www.youtube.com/watch?v=XxakdcQsIP8
رسالة د. محمود مراد خاني إلى شعوب العالم الحر والديمقراطي - مترجمة إلى الانجليزية
https://www.youtube.com/watch?v=6sjf2eMtXn0





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عادل محمد - البحرين

إجمالي القراءات: 464,400
المقالات المنشورة: 201
- مسرحية الانتخابات الولائية الهزلية والعبثية!
- سيمفونية “شهرزاد”، أحد أعذب المؤلفات في تاريخ الموسيقى الكلا ...
- متى يكون الفقر عيباً؟
- قلبي على التقدمي
- ملالي إيران.. من التسوّل إلى الثراء الفاحش!؟
- مزيد من المقالات عن.. أردوغان المتغطرس والجبان!
- من حسن البنا إلى أبو بكر البغدادي وبينهما آخرون
- رئيس كازاخستان يحظر إطلاق اللحى والنقاب
- الاستفتاء المزيّف.. من الخميني إلى أردوغان!
- الموسيقى تروي مسامعكم
- كوريا الشمالية وإيران.. الترسانة العسكرية على حساب تجويع الش ...
- حفلات زواج شاه إيران مع فوزية وثريا وفرح ديبا الجميلة
- الشيخ علي الأمين: السنة والشيعة أمة واحدة
- الحرب العالمية للغاز في المتوسط!!
- -قاضي الموت- مرشح السفاح خامنئي!؟
- مقال الكاتب علاء الدين الأعرجي ومحمد الأنصاري عن الحضارة الع ...
- ياني يخاطب شابة سورية أمام الآلاف: -أحبك سيلينا-
- لماذا نموت قبل الموت؟
- التاريخ والحضارة الفارسية العريقة
- إيران التاريخ والحضارة.. تحت سيطرة الولاية!؟

المزيد.....


أخبار عامة
- شاهد بالفيديو.. سفينة عملاقة تعبر قناة بنما بسلام
- -النهضة السورية- تعتمد على روسيا والولايات المتحدة
- بروفة أخيرة للعرض العسكري في موسكو
- ترامب يشكو غلاء المعيشة في نيويورك
- البابا فرانسيس: أخجل من تسمية - أم القنابل-
- بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسي ...
- مثقفون عرب يقترحون حلولا لإنهاء -العنف المقدس-
- البابا فرانسيس: أخجل من تسمية - أم القنابل-
- بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسي ...
- السعودية تُسلِّم تركيا 16 مشتبها بالانتماء لجماعة غولن

المزيد.....
كتب ودراسات
- أفكار صاخبة / ريبر هبون
- معرفيون ومعرفيات / ريبر هبون
- اليسار الفلسطيني تيار ديمقراطي موجود في صفوف شعبنا وفي الميد ... / نايف حواتمة
- حوار مع الناشط الصحافي السوداني فيصل الباقر / ماجد القوني
- التحولات المجتمعية الداخلية الاسرائيلية نحو المزيد من السطوة ... / نايف حواتمة
- ماركسية العرب و انهيار السوفييت / جمال ربيع
- تفاصيل تنشر لأول مرة عن تطورات القضية الفلسطينية / نايف حواتمة
- حوار حول انتخابات البرلمانية في مملكة البحرين / مجيد البلوشي
- بروباجندات الحكام الدينية والسياسية / غازي الصوراني
- الرفيق حميد كشكولي في بؤرة ضوء - حوارات / فاطمة الفلاحي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,823
الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - عادل محمد - البحرين - وعود، أكاذيب، واختلاسات... من الرؤساء إلى زعيم العصابات!