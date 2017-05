هاشم معتوق

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 7 - 00:06

المحور: الادب والفن









ليس لليل أمان

فبقدر ما تضيء تنال

فيما يبدو نحن لا نرغب ولا نريد

بل نحلم فحسب

-----------

نحن لا نسير مع الليل

بل نحن الليل

نحن من يتطلع للنهار

-----------

الإتجاه الذي نسير إليه

نحن نهرب من الليل الى ليل جديد

وهكذا

-----------

أنت تنتصر إذا تعودت المحنة

وتأقلمت على الهموم

الأثنين, May 1, 2017



الهروب من المحلية



أنت تبتعد بمعنى

أنت تقترب من الفراق

الذي صاحبك

أي تعود الى الفراغات

أي البراءة

الجمعة, May 6, 2016



ألوان الطبيعة االزائفة



الثقافة ضرورية

أي أنك صناعة

ليست بالضرورة جوهرية

أنت أيضا تحتاج لأن تكون نفسك

الجمعة, May 6, 2016



محنة الجوع



الإنسان جميل وبلا أنانية

فقط عندما يخسر يحاول

التعويض

الجمعة, May 6, 2016



النوراني



الإنسان مصنوع من الصبر

شيئا فشيئا يفتقد الصبر

الجمعة, May 6, 2016



التفاحة



الإنسان صنع من الغواية

العظيم من يستطيع المقاومة

الجمعة, May 6, 2016