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ليس لليل أمان


هاشم معتوق
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 7 - 00:06
المحور: الادب والفن
    


ليس لليل أمان
فبقدر ما تضيء تنال
فيما يبدو نحن لا نرغب ولا نريد
بل نحلم فحسب
-----------
نحن لا نسير مع الليل
بل نحن الليل
نحن من يتطلع للنهار
-----------
الإتجاه الذي نسير إليه
نحن نهرب من الليل الى ليل جديد
وهكذا
-----------
أنت تنتصر إذا تعودت المحنة
وتأقلمت على الهموم
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أنت تقترب من الفراق
الذي صاحبك
أي تعود الى الفراغات
أي البراءة
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هاشم معتوق

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - هاشم معتوق - ليس لليل أمان