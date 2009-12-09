

كريم الدهلكي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 15:15

المحور: الادب والفن









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(عشق مدينة )

علي الطائي فنان بعقوبي بالفطرة ممزوجة بالاكاديمية يعشق مدينتة بعقوبه التي انطلق منها عبر مسيرة فنية تصل الى اكثر من خمسين عام وهو يداعب بفرشاته لينقل لنا اللوحة الجميلة ما بين الفن الانطباعي الذي اعتدنا علية عبر مراحل فنية باسلوب واقعي لنقل ما يشاهده من ماذان وقباب مرتفعة و بويتات ودرابين وحواري وبساتين قد عاشها يوما ما عبر لوحات جميلة خالده .

لكن في معرضه الشخصي لعام2017 والذي اقيم على قاعة الشهيد خليل المعاضيدي في اتحاد ادباء ديالى وقد افتتح من قبل الاساتذة عبد الكريم الكشفي( مدير عام تربية ديالى السابق) والاستاذ علاء شاكر محمود عميد كلية الفنون الجميله ينتقل بنا الفنان علي الطائي وقد تجاوز مرحلة الانطباعية لينقل لنا لوحات من المدرسه الواقعيه والحداثة الفنية عبر الفن الحداثوي باكثر من اربعين لوحة مختلفة نالت استحسان ورضا الحضور واشاد و بتجربة الفنان الكبيرة كونه من رواد الفن التشكيلي القلائل من واصل مسيرته الفنية رغم كل المعوقات . تحية للفنان علي الطائي على تواصلة وتحية لكل من دعم الفنان بالكلمة والحضور من اجل بعقوبة جميلة.