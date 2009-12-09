

نايف سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 15:11

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









صَّلوة الفجر/ الصبح: خِبري أو الجُّعل الذهبي يمثل الشمس وقت ولادتها من (نوت) أو السماء. الجُّعل الذهبيّ وهو يمسك بقرص الشمس. وقد كتب ادغار آلان بو قصة قصيرة بعنوان "الجعل الذهبي"

صَّلوة الظهر: رَعْ بهيئة صقر (رع الصقر جالساً على عرشه في قارب الشمس وعلى رأسه دائرة تمثل قرص الشمس)

صَّلَوة العصر: رع حور أختي أو (حورس الأفقين) في المشرق والمغرب. وعين حورس تعني القمر، وحور تعني عودة الظل وقت العصر على شكل فيء.

صَّلوة المغرب: أتوم بجسد آدمي ورأس كبش (تيس، جدي كرمز للخصوبة، الإله المخصّب او الخالق). قال أبو عمرو: الأُتُم لغة في العُتُم. أتوم: عتوم.

صّلَوة العشاء أو صّلوة الليل؛ نونيت الأفعى العملاقة وقد ابتلعت رع وغيّبته .

ففي آخر الليل الساعة الثانية عشرة يدخل رع الشمس العجوز الميتة ، يدخل إلى ذيل الأفعى العملاقة (نونيت) ليخرج صباحاً من شدقها ، وقد تحول إلى الجعل خِيبْري (شمس الصباح) ويجلس رع في الظهيرة على رأس البقرة السماوية ممسكاً بقرنيها. قال رع عن نفسه مرة: أنا خِيبْري صباحاً ورع ظهراً وأتوم مساء أو عتوم .

رع حور أختي: وقت العصر(أختي : بوابة الأفقين)

كلمة حور ثلاثة أصول: 1- شدة بياض العين مع شدة السواد، 2- وحور الرجوع أو عودة الظلّ وقت العصر على شكل فيء (أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ) 3- وحور: دورة الشيء دوراناً ؛ عود على بدء، والعود أحمد أو أبيض أو مبين. قال الجاحظ: كلما كان القلب أحمد كان أبين . وحور العين: العيون السوداء للبقر الوحشي والظباء وهي عين مظللة كالقمر ، فعين حور: القمر في بياضه فضوء القمر في هدوئه ورقته يشبه الظل في اتقائه من حر الشمس.ويقال لأصحاب عيسى الحُواريون، أي أصحاب الثياب البيضاء، المولودون حديثاً، فحُوار الناقة ولدها. والأحور كوكب المشتري لبياضه. وحار إذا رجع. (إنّه ظنّ أنْ لنْ يحورَ، بلا) والعرب تقول: الباطل في حور" أي رجْع ونقص . وكل نقص ورجوع حور ، وكل حور رجوع وكل عود أحمد. وحار حوْراً: رجع. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي وهو النقصان بعد الزيادة. وتقول : كَلّمته فما رجع إليّ حَواراً وحِواراً (الطابع الحواري للحقيقة حسب دستويفسكي وهو ما يغلب على النص القراني حيث نرى تواتر قال، قالت قالوا..) وإبليس هُدّد بالنار وما رجع عن دعواه، فازدياد الزيادة في زيادته نقص وفقر كالاغتصاب. والأصل الثالث: حور: مِحور الدوران ، العود والرجوع والدوران والشكل الدائري للحقيقة (لاحظ تمثيلات هيغل للنظم الفلسفية على شكل دوائر؛ وعند لينين في دفاتره الفلسفية ). وعزم الدوران؛ عزم الأمور، جاء في سورة لقمان (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلواةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17)

وعين حورس تعني القمر . وتحوت إله الكتابة المصري هو المسؤول عن حساب الوقت وفقاً لمراحل القمر(حساب التقويم القمري)، تحوت المعبود حارس القمر . والعين في حساب الجُمَّل الكبير = 70 (سبعون) وكلمة قمر= 100+ 40+ 200= 340= 7 بالجمع الأفقي . كان الرصد الأساسي عند المصريين القدماء هو رصد نجم الشعرى (سبدت) الذي كان يختفي بدءاً من شهر مايو ولمدة 70 يوماً قبل أن يعاود الظهور في الأفق يوم 18 يوليو تقريباً وهو توقيت (حابي) أو فيضان النيل . ومن موت الفرعون إلى تحنيطه إلى دفنه يستغرق 70 يوماً وهي نفسها عدد الأيام التي يختفي فيها نجم الشعرى اليمانية، ألمع النجوم. (سيريوس Sirius عند اليونان)

عندما يُمثِّل تحوت حارس القمر(عين حور) يظهر على شكل ( إبيس) طائر البقر، مالك الحزين المُلقَّب (بابن الماء) ، وعندما يمثل المعبود القمري يظهر على شكل قرد برأس كلب ويأخذ تحوت اسم طائر أبو قردان . والأمير الشاب أو الفتى أو "خونسو" هو القمر الهائم على وجهه في السماء . (لافتى إلا عليّ)، ويُعرف القمر باسم (إعح) إ. ع. ح وللقمر عند المصريين القدماء أربعة مراحل او أوجه:

القمر الجديد؛ الهلال. وعودته من المحاق ترمز إلى النهوض والبعث.

التربيع الأول (سنت)؛ تحول الهلال بدراً

اكتمال القمر (البدر) (صمدت) تمثّله العين. في حساب الجُمّل الكبير: قمر= 7 = ع ، شمس= 300+40+60= 400=4 = م .

التربيع الثاني أو الأخير ، نهاية الشهر القمري (دنت)

في عصر الدولة الحديثة ( 1550-1070 الأسرة 18- 20) صار لكل يوم وجه للقمر أو منزلة (منازل القمر 28 ) وهناك منازل أخرى : منزل الانتظار أو المحاق(اليوم 29 ) ، منزل شهر (اليوم الأول و الثاني والثالث ) وشهر تعني الهلال . منزل خروج الكاهن سم sm (اسم اليوم الرابع) ، ومنزل اليوم العاشر.

شهر: يدل على وضوح في الأمر وإضاءة ، من ذلك الشهر في كلام العرب ، سُمّي كل ثلاثين يوماً باسم الهلال . وقد اتفق العرب والفرس على ذلك. والشُّهْرة: وضوح الأمر .

هلّ: ارتقع صوته وقت الولادة : استهل الصبي صارخاً ؛ صوت الوليد وقت الولادة . إهلال الناس عند نظرهم إلى الهلال مُكبّرين داعين. هلال أول ليلة والثانية والثالثة ، وفي الرابعة قمر . أهلّ الهلال واستهل : تلألأ . وضوء أهلّ: رقيق . وليلة مقمرة ؛ ليلة بيضاء .