

حميد علي المزوغي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:45

المحور: الادب والفن









قمر آخر يمرّ و البلاد بلا نشيد

و التراب بلا شهيد

في حضرة الغياب تشقى

بلا نبيذ

لم يعد هناك ما يكفيك من الماء

للوضوء

و صلاة الغائب دونك يا عليّ

لم تعلن تشيعك

و لم تكن من اهل الخروج

لا ابناء عم لك و لا دموع

حليب امّك مازال يكفي كل التراب

و مشهد وحيد للغروب

يا عليّ لِم لم تعلن نبوءتك حتى تلغي تشيعهم للغزاة ؟

يا عليّ لِم لم تكتب تاريخا أخر للصحراء و تعلن في البدو اسما لا يكون من الآفلين؟

قمر آخر يمرّ و لا لبؤة تهزّ مضجعك

هو القلب يا عليّ يجتاح كل التراب

بلا موائد

و لا فوائد

من أخر قوافل ممرّ الحرير و الانتحار.

قمر آخر يمرّ و البلاد بلا رفوف

بلا سيوف

و انت وحدك يا عليّ تتابع

فصلا أخر من فصول البداية

ربما ذات شتاء جديد

سيكون بيننا نشيد و شهيد.

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20 اوت 2016