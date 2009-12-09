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حميد علي المزوغي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 01:13
المحور: الادب والفن
    


لم يقتلوننا يا علي
لم جعلوا من سهلنا مصبا للدماء
باسم الرب حينا يقتلون
و باسم الجشع في احيان..
لم يقتلوننا يا علي
و الدم كل الدم اصبح مرتعا
للذباب
و للزناة
و للخصيان..
لما يقتلوننا يا علي
و اللوز قد اشرف على الافول
و لا زهر بعد اليوم
و لا ركوع..
لما يقتلوننا يا علي
و الرب قد اشرف الى زوال
و العباد ولوا كل وجوههم
ظهر المسجد الحرام..
لم يقتلوننا يا علي
و انت سيد المقتولين .
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تونس في 31 اوت 2016





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حميد علي المزوغي

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