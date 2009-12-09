

حميد علي المزوغي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 01:13

المحور: الادب والفن









لم يقتلوننا يا علي

لم جعلوا من سهلنا مصبا للدماء

باسم الرب حينا يقتلون

و باسم الجشع في احيان..

لم يقتلوننا يا علي

و الدم كل الدم اصبح مرتعا

للذباب

و للزناة

و للخصيان..

لما يقتلوننا يا علي

و اللوز قد اشرف على الافول

و لا زهر بعد اليوم

و لا ركوع..

لما يقتلوننا يا علي

و الرب قد اشرف الى زوال

و العباد ولوا كل وجوههم

ظهر المسجد الحرام..

لم يقتلوننا يا علي

و انت سيد المقتولين .

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تونس في 31 اوت 2016