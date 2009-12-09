

اسماء محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5510 - 2017 / 5 / 3 - 23:08

المحور: الادب والفن









كراسة الأيام /(1)

ـ أسماء محمد مصطفى



ـ الكلمة الجافة لاتخلق قارئاً .

الكلمة الناقصةُ عاطفةً لاتخلد في الرأس ، ولاتتوالد منها أفكار عظيمة .

الكلمة الناقصةُ عقلاً لاتؤثر في القلب ، ولاتهديك عواطف أثيرة .

اجعل كلماتك أنهاراً ، تمتد من أقصى القلب الى أقصى العقل ، ومن أقصى العقل الى أقصى القلب ، كي تمتلئ بزوارق القراء الأذكياء وصولا بهم الى الخلجان .

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ـ التقديسُ كالحبِّ ، أعمى .

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ـ في الحلم تنضمُ الى حبيبك .. وحين تستفيق قد لاتجد نفسك ، لأنك التصقت بالحلم معه ..

الحلم ضرورة تحميك من انتحارات اليقظة المتكررة .

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ـ الوهم في الحب ، في أبسط تعريف له ، هو كامتداد أصابعك على أصابعها .. تتشابك العروق ، لكن ، ليس إلاّ خيال أصابعك يمتد على أصابعك .

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ـ ثمة أحلام تستحق أن تحتكرك ، تمضغك ، تبتلعك ، تهضمك ، ترسلك الى شرايينها لتغذيها .

وثمة أحلام لاتستحق من عمرك لحظة ، لأنها تحولك الى فضلاتِ خيبة .

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ـ إذا كنت مميزاً ، لاتتوقع أن تمنحك الحياة مايوازي او يساوي تميزك ، لأنّ الأمر الذي تبرع فيه الحياة مع المميزين هو عدم العدل . لاتتنظر منها شيئا حتى لاتُصدَم . كن أنت فقط واعمل وامنح وامضٍ .



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