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كراسة الأيام /(1)


اسماء محمد مصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 5510 - 2017 / 5 / 3 - 23:08
المحور: الادب والفن
    


كراسة الأيام /(1)
ـ أسماء محمد مصطفى

ـ الكلمة الجافة لاتخلق قارئاً .
الكلمة الناقصةُ عاطفةً لاتخلد في الرأس ، ولاتتوالد منها أفكار عظيمة .
الكلمة الناقصةُ عقلاً لاتؤثر في القلب ، ولاتهديك عواطف أثيرة .
اجعل كلماتك أنهاراً ، تمتد من أقصى القلب الى أقصى العقل ، ومن أقصى العقل الى أقصى القلب ، كي تمتلئ بزوارق القراء الأذكياء وصولا بهم الى الخلجان .
*****
ـ التقديسُ كالحبِّ ، أعمى .
*****
ـ في الحلم تنضمُ الى حبيبك .. وحين تستفيق قد لاتجد نفسك ، لأنك التصقت بالحلم معه ..
الحلم ضرورة تحميك من انتحارات اليقظة المتكررة .
*****
ـ الوهم في الحب ، في أبسط تعريف له ، هو كامتداد أصابعك على أصابعها .. تتشابك العروق ، لكن ، ليس إلاّ خيال أصابعك يمتد على أصابعك .
*****
ـ ثمة أحلام تستحق أن تحتكرك ، تمضغك ، تبتلعك ، تهضمك ، ترسلك الى شرايينها لتغذيها .
وثمة أحلام لاتستحق من عمرك لحظة ، لأنها تحولك الى فضلاتِ خيبة .
*****
ـ إذا كنت مميزاً ، لاتتوقع أن تمنحك الحياة مايوازي او يساوي تميزك ، لأنّ الأمر الذي تبرع فيه الحياة مع المميزين هو عدم العدل . لاتتنظر منها شيئا حتى لاتُصدَم . كن أنت فقط واعمل وامنح وامضٍ .

https://www.facebook.com/asmaa1m/

https://www.facebook.com/samaaasma/





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اسماء محمد مصطفى

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - اسماء محمد مصطفى - كراسة الأيام /(1)