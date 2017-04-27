

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 09:48

المحور: الادب والفن









في كأسي تلك الأسئلة

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أنا والكأسُ في مرَجٍ وفي شَغبِ

معبّأةً كيمٍّ ثائرٍ كانتْ

كريحٍ كنتُ مندفعًا إليها...

الرّأسُ من وهَجٍ أمادتْني ومن تعبِ

طَرحْنا ألفَ مسألةٍ

سؤالاً فوق أسئلةٍ

وسلسلةٌ من الأفكارِ تقطعني كمقْصلةٍ

شربتُ شُواظَ حَيراتي... على نَخبي

سألتُ الكأسَ عن سرّي

وكيف السّرّ يهزأُ بي

فماجتْ مثل طوفانٍ

وهاجتْ مثلَ بركانٍ

وألقتْ بي إلى شكّي... ولم تُجبِ

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عبد الرزاق الميساوي

2017/04/27