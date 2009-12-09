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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - بيني و السماء
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بيني و السماء


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5452 - 2017 / 3 / 6 - 02:16
المحور: الادب والفن
    


بيني و السماء
*********
بيني و السماء
لا شيء
سوى تاريخ مبعثر
في ذاكرة
الجبال الخرساء
بعض غلمان
من زمن الجواري
لازالو هنا
يستحمون في قدور
ما وراء النهر
و كل الجيوش
ضيعت خرائطها
الخيل فقدت الحوافر
وحده صهيل الماء
يملأ كراريس طفل
لم يسمع بعد
عن حكاية امير
غادر ليل المعركة
وعانق اربع عشيقات
احلهن له
همس السيف
قايض خصر المآذن
بحجة
و طواف
في سرير بيت الامنيات
المعمور ..
و عاد يحمل
شهادة حسن السلوك
هناك
صرير احلام
تقتلع أضراس الزمن القادم
لا اسرار
تحملها فناجين المنجمين
الا قليلا
زد او انقص
في حجم
كوابيس الفجر
حول
حول وجهتك تحويلا
اضبط عقارب الساعة
على يسار البراكين الباردة
و الموعد
بيني و السماء
بيني و السماء
لا شيء
سوى وطن
نام
الا قليلا
قلبي
لازال فيه
بعض نبض
يسكنه
الا قليلا
خبئي ليومنا الموالي
حفنة اقمار
فلا شمس غدا
ستطلع
من شرق البحر
اشعليها
في عيون المدينة
حكايا
ووصايا
اشعليها قنديلا
خذي من انفاسي
ثلاث جرعات
متبقيات
من عمر الحزن
و بضع قماش
لا يكفي كفنا
لوطن
يذبحه الحاكم
كل صباح
و نظل
نطارد الاشباح
على حافة النهار
لعلنا
نسترجع عزرائيل
يسلمنا
ما تبقى
من اشلاء الوطن
لا شيء هنا
بيني و السماء
*** رضا الموسوي / الرباط/ 5مارس 2017***





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سليمان الهواري

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