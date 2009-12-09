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لارا - العراقية المندائية


علاء دهلة قمر
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 17:09
المحور: الادب والفن
    


لارا – العراقية المندائية

كنتُ محتفلاً مع ابيكِ يوم ولادتكِ
وشاءت اقدار الحياة أن تخطف
منكِ أُمكِ ...
فصعُبَ على ابيكِ فراقها
فأبى إلا أن يلحقها
صغيرةٌ انتِ ..
وكم كانت قاسيةٌ حياتُكِ
حتى جاء في الإغتراب دوركِ
فعجبي لمن اترك لكِ عزائي بكِ
وانا قاطعاً المسافات في غربتي
كي أُودعكِ ...
الله ياالله ياالله ... رجائي إسكنها
حيث المكان الذي إخترته لها
وإطمئني على الاربعة من ذريتكِ
فنصفكِ الآخر زوجكِ
وكل محبيكِ لهم من بعدكِ

السويد - كريخانستاد

لارا – بنت الثانية والثلاثين من العمر والتي وافتها المنية في احدى مستشفيات السويد بعد ولادتها لتوأمها الثاني





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علاء دهلة قمر

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