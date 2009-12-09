

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 14:03

المحور: المجتمع المدني









قبل ايام أرسلت رئاسة جمهورية العراق الموقر,مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب العتيدة, وبصورة عامة يبدو ان مشروع القانون خضعت الى تسوية و وازنت رئاسة الجمهورية بين مطالب الجمهور والاحزاب السياسية ,والمقصود هنا اعتماد النظام المختلط بين الاختيار الفردي والقائمة,وفي هذه الجزئية لم تأخذ رئاسة الجمهورية الثقافة الديمقراطية ومستوى التعليم العام للشعب بنظر الاعتبار كالأمية,ويدعو للارباك ويفترض تشريع القوانين ان يكون سهل التطبيق و التنفيذ والوضوح ويضمن العدالة للشعب في اختيار ممثليه ومن وسطه الجغرافي , هذا في الاطار القانوني للانتخابات اما في الاطار التنظيمي كمفوضية فتلك معضلة اخرى سأعود اليها لاحقا.

وكما يظهر أيضا أعتماد سانت ليغو بالقسمة على نسبة (1.5) في أحتساب الاصوات للقوائم ,وهو يلغي ما يطالب به الجمهور اليه في أعتماد العد والفرز وتحديد الفائز الحاصل على أعلى الاصوات نزولا لاكمال عدد الفائزين حسب النسبة السكانية.

كما وجود حسنة في تخصيص مقعد كوتا للفيليين ولكنه غير منصف واتى مرغما نتيجة الضغط الشعبي.

أرى من الضروري أعتماد الاختيار الفردي من الحائزين على أعلى الأصوات نزولا ضمن قوائم دون التصويت للقوائم الانتخابية ليكون الناخب حرا في الاختيار وقريبا من عدالة التمثيل, كما ممكن مراعاة كوتا التمثيل للمرأة وأيضا حسب الاصوات الاعلى نزولا .

النظام المختلط ينتج ارباك في احتساب الاصوات وسيدفع الناخب الى التصويت للقائمة ويعني الرجوع للقائمة المغلقة ,أي العودة الى نقطة البداية.

أن أي قانون للانتخابات عادل يجب طبقا لتعداد عام للسكان ,مع اننا نحتاج الى ضبط عملية التصويت الخاص والخارج لانها غير دقيقة وقد تخضع للضغوط والتلاعب.

أما أصلاح الأطار تنظيمي كمفوضية ,فهو لا يخص مجلس المفوضين كمحاصصة للاطراف السياسية بل نزولا الى مدراء المحافظات اومدراء المراكز من خلال اعتماد الكفاءة والنزاهة والقدرة .

كما لدي ملاحظات على نظام تمويل حملات الدعاية .

أما بخصوص النظام الرئاسي ,ان النظام الرئاسي يحول مجلس النواب الى مجلس أستشاري ,نحن بحاجة الى دولة تغادر المحاصصة الطائفية والاعتماد فقط على بناء دولة المواطنة وسيادة القانون وأنفاذ القانون وثورة في تشريع القوانين وأعتماد جلسات أستماع للجمهور ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام .

سعيد ياسين موسى

مدير تنفيذي /مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية/ مواكب لعملية الانتخابات المحلية والعامة تثقيفا ومراقبة وعد وفرز على المستوى والوطني .