

فضيلة مرتضى

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 13:18

المحور: الادب والفن









أبناء الشمس

فضيلة مرتضى

أنا شاعر ولي مشاعر

يعتري قلبي إعصار

وتطفو في عيني مياه الحزن

فلي أرض ولي أخوة

وكنوز أرضي وأمي وأنا

ننتظر منذ زمن ونبحث

بين الوجوه

وبين الطيور المحلقة

في فضائات الهجرة

وبين رموش العيون الحائرة

وتنمو فوق وتحت الوسائد

قصائد

وتكبر تحت الجلد عضلات_

السواعد

لعلنا نلقاكم

ونجتمع معكم

لننثر ورود العزائم عليكم

فالقلوب حبلى بالهموم

وصوت العبرات مخنوقة

في الصدور

فالنهر ضاع منذ زمن بعيد

والثعبان لازال يلدغ لحم الغريق

وكل شئ مستمر في الوقوع

والأصابع السوداء أطبقت على

الشفاه

وقست على الروح _ الحياة

ولكن, أنا أحد أبناء الشمس

وعندي تفائل

الشعلة لاتنطفئ

ولقاء النجوم والأقمار أظنه ليس _

بعيد

والنهوض من جديد ليس _

غريب

والعثور على الأوراق الضائعة _

سيكون كوهج النهار

مهما بني الجدار

ومهما قرروا مصائر وأقدار_

الأحرار

أبناء الشمس لايضعون للأشرار_

أي أعتبار

خلف أقنعة سلاطينهم يكشفون_

قبح الأسرار

وعلى فك الجماجم

تطلق الضحكات ويهز المباسم

أبناءك ياشمس الشموس ياوطن

يتحررون من جدران السجون

ولقاءك بهم حتمآ _سيكون

21/12/2012

