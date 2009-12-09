

التيار اليساري الوطني العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 00:50

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









مقتدى الصدر ينصب نفسه وصيا على التظاهرات ..





بلا رتوش -صباح زيارة الموسوي : مقتدى الصدر ينصب نفسه وصيا على التظاهرات ..



يحق لمقتدى الصدر ان يصدر أوامره لأتباعه في التيار للتظاهر او عدم التظاهر...



ولا يحق له ان يمنع التظاهر ..



يحق للصدر ان يرفع الشعارات الخاصة بتياره...شلع قلع...إصلاح الطبقة الطفيلية الفاسدة التابعة...وغيرها...



ولا يحق له إلزام المتظاهرين بشعاراته ولهم الحق برفع الشعار الذي يعتقدونه مناسبا بما فيه شعار إسقاط الطبقة الطفيلية الفاسدة التابعة وضمنها كتلته ووزراؤه ...الخ.



يحق لمقتدى الصدر استثناء حيدر العبادي من الفساد،بل وتصويره ملاكا...!!



ولا يحق له إلزام المتظاهرين بذلك،بل من حق المتظاهرين اعتبار العبادي أحد حيتان الفساد حتى إثبات عكس ذلك...



من حق مقتدى الصدر الإعتذار للعبادي والتبرأ من تظاهرات الطلاب والفلاحين في واسط..



ولا يحق له منع التظاهر في واسط والتحريض ضمنا على من يتظاهر...



يحق لمقتدى الصدر اصدار اوامره إلى ما يطلق عليه ( اللجنة المشرفة - لجنة التنسيق) بضمنها " حلفاؤه" ....وتنصيبها المسؤول عن تظاهرات أتباعه...



ولا يحق له اصدار أوامره إلى المتظاهرين في واسط وغيرها من المدن العراقية.



يحق للصدر الدفاع عن النظام الفاسد التابع تحت شعار الإصلاح..وينفس أزماته منذ دخوله على خط الاحتجاجات الشعبية في 25 شباط ومنحه نوري المالكي فترة ستة أشهر للإصلاح،واليوم يمنح خلفه العبادي رصيد زمني مفتوح...بعد ان تدهورت علاقته مع سلفه...



ولا يحق له منع المتظاهرين من رفع شعار بإسم الدين باكونا الحرامية...تسقط الطبقة الطفيلية الفاسدة التابعة....العبادي الوجه الآخر لنوري المالكي....



ترامب يعلن عن مشروع " النفط مقابل إعمار العراق " تنفيذا لوعده لناخبيه بأنه سيأخذ نفط العراق....والصدر والعبادي والمالكي وعلاوي والبارزاني والنجيفي والجبوري والحكيم..في حالة صراع حول حصة كل منهم من أموال النفط ....!!



اخيرا وليس آخرا...نسأل الصدر....إذا كان تيارك شريكا اساسيا في السلطة فهل تتظاهر ضد نفسك ؟