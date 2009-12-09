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لمن نكتب المشاعر ؟


مريم نجمه
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 00:44
المحور: الادب والفن
    


لمن نكتب الأشعار؟
والمشاعر...
وتوارد الخواطر
لمن سهرت الليالي
وذرفتُ الدموع
لمن رقصتْ أوتار قلبي
وفاح العبير
لمن كل هذا الولوع
كل هذا النضوع ؟
* لمن نكتب المشاعر
ونرنم الآيات والميامر

رحلوا الوالدين وإخوة إثنين
الأبناء والأحفاد فرح مؤجل
تكفينا الهواتف وأغمار الأمل
الوطن خسرناه
والأولاد تشردوا , كل في بقاع
طُعن القلب , وُهِنَ
من غربة الضياع
لم أعد أملك سوى الكلمة رفيق
ومتاع

تمتّعني الكلمة
" تعتُلني" , تنقلني في قلّابها
ترفعني
ترميني واقفة على باب الوطن
أوحانية على درجات قبري ..
بلا كفن ..!
مريم نجمه





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مريم نجمه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مريم نجمه - لمن نكتب المشاعر ؟