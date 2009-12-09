

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 00:44

المحور: الادب والفن









لمن نكتب الأشعار؟

والمشاعر...

وتوارد الخواطر

لمن سهرت الليالي

وذرفتُ الدموع

لمن رقصتْ أوتار قلبي

وفاح العبير

لمن كل هذا الولوع

كل هذا النضوع ؟

* لمن نكتب المشاعر

ونرنم الآيات والميامر



رحلوا الوالدين وإخوة إثنين

الأبناء والأحفاد فرح مؤجل

تكفينا الهواتف وأغمار الأمل

الوطن خسرناه

والأولاد تشردوا , كل في بقاع

طُعن القلب , وُهِنَ

من غربة الضياع

لم أعد أملك سوى الكلمة رفيق

ومتاع



تمتّعني الكلمة

" تعتُلني" , تنقلني في قلّابها

ترفعني

ترميني واقفة على باب الوطن

أوحانية على درجات قبري ..

بلا كفن ..!

مريم نجمه