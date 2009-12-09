

كلكامش نبيل

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:04

المحور: الادب والفن









نموت

حين تتشابه جميع الأيام

ويعني كل شروقٍ جديد

تكراراً لما سبقه



نموت

حين تصغر أحلامنا وتتضاءل

ولا تعود تجذبنا للاستمرار

فنؤثر الركود والسكون



نموت

حين تحدق أعيننا في الوراء

كبومة بلهاء أصيب عنقها بالشلل

وهي تنظر إلى الخلف



نموت

حين لا يغرينا الصباح في الاستيقاظ

ولا يعني الربيع لنا شيئاً يستحق الاحتفاء

وتغدو الأزهار أوراقاً متساقطة



نموت

حين تصبح الليالي ساكنة

ملؤها الأرق هرباً من

نومٍ بلا أحلام



نموت

حين يصبح الكلام واجباً

وتستلذ شفاهنا الصمت

وتصغي آذاننا لقداس جنازنا المبكر

في خضوعٍ مهيب



نموت

حين يستوطننا مكان لم يعد لنا

فتبارحه أجسادنا وحيدة

مخلفة الروح والأحلام هناك



نموت

حين يملؤنا الخوف من الموت

فلا نعود نبصر بريق شمسٍ جديدة

ونواصل الاختباء خلف ستائر

اخترنا اسدالها في لحظة يأس



نموت

حين نقرر ذلك بأنفسنا

ولا نعين أنفسنا على التشبث والبقاء

فنغدو أشباح أشجارٍ عارية

تلوح على جدار المقبرة



نموت

حين يموت الأمل والرغبة

ويحتضر الحلم والإصرار

فنصبح بقايا إنسان يرقص

على حافة الإركالاّ



إليك عنّي، فكلنا أموات

وطوبى لمن يمجّد اسم الحياة