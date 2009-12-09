التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - ** أغنية للشهيد
|
|
** أغنية للشهيد
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
أما للبَردِ في دمِنا عِلاجُ.؟
- إنّ البلادَ على يديكَ أمانُهُ
- حُبُّ البِلادِ على المُتُوْنِ وِشاحُ
- عُيُوْنُ الشِّعْرِ تَنْهَلُ مِنْ بَيَانِيْ
- لا تَخُنْ مِنْ أجْلِ دِيْنٍ وَطَناً
- ثلاث صور جديدة لألبوم التاريخ (2)
- ثلاث صور للتاريخ
- فوائد هامة ..للجميع
- النَّواطِيْرُ طَراطِيْرٌ هُنا
- رسالة عاجلة إلى العروبة
- عُمَرٌ مِثْلُ عَلِيٍّ
- للحبِّ عيدٌ كالشهيدِ بعيدِه
- إنثيالات بين يدي أنثى/ 20
- إنثيالات بين يدي أنثى/ 19
- كونوا خيار الأمم
- بعض من بديهيات قواعد اللغة العربية
- بحر المديد يستغيث
- **لامات اللغة العربية
- ** فاءات اللغة العربية
- ** باءات اللغة العربية
المزيد.....
- نصير شمه ينال لقب فنان اليونسكو للسلام
- جلالة الملك والرئيس الغيني يزوران ورش مركب للتكوين المهني وم ...
- جلالة الملك يعطي انطلاقة بناء مسجد محمد السادس بكوناكري
- رئيس غينيا: زيارة جلالة الملك تحمل معها الخير الكثير للبلاد ...
- -فنان اليونسكو للسلام-.. نصير شمه: الموسيقى علاج للتطرف
- جلالة الملك والرئيس الغيني يزوران ورش بناء نقطة مجهزة لتفريغ ...
- أوسكار 2017 : مَن مِن المشاهير سيصبح سياسيا ويهاجم ترامب؟
- -يوم جمعة استثنائي- في اليابان.. لتخفيف ضغط العمل
- مصحة محمد السادس بباماكو.. وزيرة الصحة المالية تعبر عن شكرها ...
- -يوم جمعة استثنائي- في اليابان.. لتخفيف ضغط العمل
المزيد.....
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - ** أغنية للشهيد