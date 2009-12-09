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|الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - سنان أحمد حقّي - رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الوزراءالدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء المحترم م/ مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بالبصرة
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رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الوزراءالدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء المحترم م/ مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بالبصرة
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|الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - سنان أحمد حقّي - رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الوزراءالدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء المحترم م/ مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بالبصرة