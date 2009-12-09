

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:13

المحور: الصحافة والاعلام









رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الوزراءالدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء المحترم



م/ مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير بالبصرة



أرجو تفضلكم بالإطلاع على الخبر التالي الذي أورده موقع باسم : "أخبارديوان الوقف السنّي" والذي نقل عن "قناة الشرقيّة " نيّة دائرة الوقف السنّي بالبصرة إحالة مقبرة الحسن البصري إلى الإستثمار

وفضلا عن أهمية هذه المقبرة للمذهب السنّي لأنها المقبرة الوحيدة والكبرى للسنة والجماعة في عموم محافظة البصرة وربما المنطقة الجنوبيّة ومدى أهميتها وقدمها ومن هم الأعلام الذين يرقدون تحت ترابها، فإن مثل هذا العمل سيُعيد نبش النزاعات والصراعات الطائفية أكثر مما حصل عام 2006

إنها مقبرة تعود إلى أول عهد الإسلام وفيها مرقد إمام المعتزلة التابعي الحسن البصري رحمه الله الذي نشا في أحد بيوت النبوّة برعاية أم المؤمنين أم سلمة وكان أول خطيب وإمام لمسجد البصرة الجامع الكبير الذي زاره مرارا وخطب فيه الإمام علي ( ع ) وكان له موقف نابهٌ مع الإمام وهو صبي صغير والإمام(ع) هو الذي عيّنه إماما للمسجد الجامع الذي كان يسع أكثر من مائة ألف مصلّي دون ثلاثين أو أربعين واعظ وقد استمر فيه إماما طيلة حياته التي استمرّت أكثر من ثمانين عاما ولم يجرؤ خليفةٌ ولا والٍ أن يصرفه عن إمامة المسجد الجامع الموصوف.

إن في محافظة البصرة كثير من مقابر الطوائف والأديان بل حتى أن هناك مقبرة للسيخ والهندوس الذين خدموا في الجيش البريطاني ورغم أنها مقابر تقع في مناطق حضرية وتحيطها الأنشطة العمرانيّة المختلفة ولكن أحدا لم يمسسها بسوء ولم يقترح أحد إلغاءها أو إزالتها أو إحالتها إلى الإستثمار وكذلك مقابرأخرى للمسيحيين واليهود والصابئة وكلها موضع احترام ولها في نفوس الناس حرمة وقدسيّة راسخة

إن هذه المقبرة وهي بطول يزيد على كيلومتر واحد وعرضها يزيد على نصف كيلومتر وهي بحاجة للتوسّع لأنها ضاقت بالقبور خصوصا في السنوات الأخيرة وفي المناسبات الدينيّة لا يكاد الزا ئر يجد لنفسه موضع قدم وكنّا نظن أن ديوان الوقف السنّي سيعمل على توسعتها حيث يتوفّر لها فرصة التوسّع إلى الغرب حيث منطقة المربد عبر سكة القطار ولكننا نفاجأ بنية الوقف السنّي المذكورة التي هي من أشد الأفعال غرابةً ،

إن أي رجل دين يعلم أن المقابر لو تعارضت وأقول" لو" تعارضت مع إستعمالات الأرض الحضريّة وأصبحت التصاميم تشير إلى استعمالات أخرى فإن عمليّة إغلاق أية مقبرة عمليّة معقّدة شرعيا فأولى الخطوات هي إصدار فتوى شرعيّة بوقف شعائر الدفن فيها كليّا وبعد أن يستمر التوقف لسنوات طويلة ربما أكثر من عشر سنوات وحسب حداثة آخر القبور وبعد ذلك يُعلن عن موقع بديل ويتم نقل رفاة الموتى ونقل قبورهم قبرا قبرا إلى المكان الجديد بإشراف هيئة شرعيّة ، غير أن مقبرة الحسن البصري مازال الدفن فيها مستمرّا ولي شقيقة وُوريت التراب فيها قبل شهرين والدفن مستمر لغاية يومنا هذا كما أن قبور أعلام وساسة ومؤرخي ومثقفي وتجار ورؤساء قبائل البصرة وأعيانها مازالت شاهدا على أهميتها

ولست أريد أن أعدد أهمية هذه المقبرة الإقليميّة للسنّة في البصرة وفي الخليج ونجد ، ولكنني أناشد سيادتكم بوقف هذه الأفعال التي من شانها إشعال فتنة طائفيّة وهي عمليّة تعد نبشا لقبور المسلمين وتحرم أعدادا كبيرة من زيارة قبور موتاهم وهذه بحد ذاتها مخالفة شرعيّة منكرة.

حفظ الله العراق من الفتن ما ظهر منها وما بطن

أرجو أن ينال طلبنا هذا عنايتكم لأنه ليس طلبا شخصيّا بل عامّا ومن شأن الإستجابة له أن يدعم الصف الوطني والوحدة التي تعملون على صيانتها وتقدمون جهودكم المحمودة في سبيلها

والله وليّ التوفيق وتقبّلوا وافر التقدير والإحترام





المهندس سنان أحمد حقّي

من أهالي محافظة البصرة القديمين

ومقيم الآن في محافظة دهوك بكردستان