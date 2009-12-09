

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 17:54

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









وأنا أطالع تقارير أخبارية عن الاوضاع في داخل إيران، وجدت الانباء المدرجة أدناه و التي أختصرها:

ـ تجمع إحتجاجي لعمال مصنع"الفولاذ"في مدينة الاهواز.

ـ 4 عتالين أکراد يقتلون برصاص الحرس الثوري في المناطق الحدودية.

ـ تجمع إحتجاجي لسواق شرکة النفط و الغاز في مدينة غتشساران.

ـ تجمعات إحتجاجية في کل من مدن طهران و مشهد و کرمان و محافظتي مازندران و خوزستان.

ـ تجمع أهالي مدينة الاهواز إحتجاجا على إنقطاع التيار الکهربائي.

ـ في إطار صراع السلطة و النفوذ بين جناحي النظام، إعترف حميد نقوي المحسوب على جناح المرشد الاعلى للنظام بالاستياء الشعبي ضد النظام.

هذه الاخبار القصيرة التي تشمل سائر أرجاء إيران و هي کما نرى قد جرت بشکل عفوي، تعبر و تجسد بکل وضوح حالة السخط و الغضب التي باتت تتصاعد داخل مختلف أطياف و شرائح و طبقات الشعب الايراني، ذلك إن هذا النظام ومن خلال سياساته الحمقاء و غير الوطنية، قد نشر ظلمه و قمعه و تعسفه في کل صوب و حدب من إيران، وهو بذلك لم يستثني أحدا، بل يمکن القول من إنه قد تفوق على مختلف الانظمة الاستبدادية في ظلمه وصار الاوحد من هذه الناحية، وقطعا فإن صبر و تحمل الشعب الايراني قد وصل الى آخر مداه ولم يعد في إمکانه السکوت و الصمت تجاه السياسات المجحفة لهذا النظام و مانجم و ينجم عنها من أوضاع وخيمة دفع و يدفع ضريبتها هذا الشعب.

تصاعد و إستمرار التحرکات و النشاطات الاحتجاجية في سائر أرجاء إيران و تزايد السخط و إعراب الشعب علنا وفي الشوارع و الساحات العامة و مختلف الاماکن عن رفضه لسياسات هذا النظام و إستيائه من عمليات الفساد و النهب التي تجري على قدم و ساق حيث تختفي المئات من المليارات دونما أن يکون هناك حساب و کتاب وراء ذلك، يدفع للإعتقاد بأن برکان الغضب الايراني بدأ بالفوران و الغليان و لاتفصله ألا فترة قد لاتکون بعيدة عن الانفجار و قذف الحمم على رٶوس ملالي إيران المستبدين الذي جعلوا من إيران سجنا کبيرا يحفل بکل أسباب الفقر و الجوع و الجهل و الحرمان ولاريب من إنهم سيدفعون الثمن غاليا جدا عن کل ذلك، والتأريج لن يرحم الطغاة و المستبدين أبدا.