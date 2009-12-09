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حُبُّ البِلادِ على المُتُوْنِ وِشاحُ


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 00:41
المحور: الادب والفن
    


حُبُّ البِلادِ على المُتُوْنِ وِشاحُ
وَبِدُوْنِهِ تَتَشَرَّدُ الأَرْواحُ

كَمْ أَثْمَرَ الصَّفْصافُ عِنْدَ خَرِيْفِها
وَالشَّوْكُ فِيْها نَرْجِسٌ وَأَقاحُ

كُلُّ الّذِيْنَ تَغَرَّبُوا عَنْ حُبِّها
هُمْ في ليالِي غُرْبَةٍ أشْباحُ

مَنْ رامَ شُرْبَ الكَأْسِ سَلْوَى بُعْدِها
فِي كَفِّهِ تَتَحَطَّمِ الأَقْداحُ

قَدْ ضاقَتِ الْأَرْضُ الْعَرِيْضَةُ بِالْفَتى
فِي الْبُعْدِ وَهْيَ بِكَنْفِها تَنْداحُ

أَصْلِحْ فُؤَادَكَ كَيْ تَعِيْشَ مُكَرَّماً
حُبُّ الْبِلادِ كَرامَةٌ وَصَلاحُ

فَرْضٌ على كُلِّ الفَرائِضِ حُبُّها
إنْ ذِيْ نَواظِرَنا هُوَ المِصْباحُ

لا شَيْءَ يَسْمُوْ فَوْقَ حُبِّكَ لِلْبِلادِ
فَلِلْغَنِيِّ وَلِلْفَقِيْرِ مُتاحُ

عَطّرْ سِنِيْنَكَ بِالمَحَبَّةِ والْهَوى
إنَّ المَحَبَّةَ عِطْرُها فَوّاحُ

حُبُّ البِلادِ أَساسُ كُلِّ مَحَبَّةٍ
وَالْحُبُّ مِنْ أَجْلِ الْبِلادِ مُباحُ

لا زمزم في بعدها بمذاقنا
وبحضنها كل المياه قراحُ

لا الليل ليلٌ لا المنام بهانئ
عند الغريب ولا الصباح صباح

كيفَ ادّعاء المرء حب بلاده
في حربها ما عاورته رماح

في السلم ينتشرون حول سلاله
سرعان ما عند الإباء انزاحوا





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - حُبُّ البِلادِ على المُتُوْنِ وِشاحُ