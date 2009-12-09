أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فلاح هادي الجنابي - نظام يعادي البيئة و الانسان و الحياة برمتها


اخر الافلام











المزيد.....

نظام يعادي البيئة و الانسان و الحياة برمتها


فلاح هادي الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


التظاهرات الصاخبة التي شهدتها مدينة الاهواز خلال الايام الاخيرة إحتجاجا على الوضع الكارثي لتلوث الهواء وانقطاع المياه والكهرباء المكرر، تضاف الى سجل النشاطات و التحرکات الشعبية الاحتجاجية في سائر أرجاء إيران و التي سبق وأن أشرنا لها في مقالات سابقة و أکدنا على إن الاوضاع في ظل الحکم القمعي الاستبدادي لنظام ولاية الفقيه الرجعي، لم تعد تطاق وإن غضب و سخط الشارع الايراني يغلي کبرکان قد ينفجر في أية لحظة بوجه نظام الملالي.
قمع الانسان و سلب حقوقه و التطاول على الکرامة و الاعتبار الانساني للمرأة و تصدير التطرف الاسلامي و الارهاب لدول المنطقة و التدخل في شٶونها، لم يعد الشغل الشاغل لهذا النظام السرطاني الفتاك وانما تعداه الى البيئة، حيث إن البيئة الايرانية ليس في الاهواز التي إنتفضت بسبب من تلوث الهواء وانما في سائر أرجاء إيران، فهناك أزمة خطيرة في المياه الجوفية قد تٶدي الى نفاذها مما يعني تصحر إيران، وهناك أزمة جفاف مياه بحيرة أرومية و کذلك التلوث البيئي في طهران و الذي تجاوز الحد و المستوى الدولي له بکثير، والذي يبدو إن هذا النظام الجاهل المتخلف المنشغل بالقمع و السلب و النهب و حملات الاعدامات و نشر الفکر الديني المتطرف، لاتهمه البيئة الايرانية بشئ و يحاربها بلا هوادة کما يحارب الانسان الايراني.
خطر هذا النظام الذي ليس المقاومة الايرانية فقط وانما الکثير من الاوساط السياسية و الفکرية و الثقافية قد حذرت منه و من تجاهل مخططاته و الدور المذبوه الذي يقوم به سواء في داخل إيران أم في خارجها، وإنه يعتبر و بحق آفة لايمکن الاطمئنان منها طالما بقي ملالي طهران مستمرون في حکمهم الدموي، وقد ثبت و تأکد بأن مختلف سياسات المماشاة و التساهل و المسايرة و إعادة التأهيل مع هذا النظام قد أثبتت ليس فشلها فحسب وانما حتى عقمها وهي ليست إلا عبثا و مضيعة للوقت مع هذا النظام الافاق.
الدور التخريبي الذي قام و يقوم به هذا النظام ضد الشعب الايراني بصورة خاصة و ضد شعوب المنطقة بصورة عامة، ومن ثم تطاوله على البيئة الايرانية من مختلف الجوانب مما يجعل من هذا النظام أشبه مايکون بغول أو وباء ضار و خطير لايلوي على شئ و يهدد کل شئ حي، و إن ماجرى و يجري في داخل إيران و في المنطقة يبين بوضوح هذه الحقيقة و مرة أخرى يٶکد على الحاجة الماسة و الضرورة الملحة من أجل التحرك على مختلف الاصعدة من أجل مواجهة هذا النظام و إنهاء شروره و عدوانيته وبإعتقادنا فإن الخطوة الاولى و الاهم بهذا السياق تکمن في الاعتراف بالنضال المشروع الذي يخوضه الشعب الايراني و المقاومة الايرانية من أجل الحرية و الديمقراطية و تقديم الدعم اللائق بهما فهو وحده الکفيل برسم مسار جديد لمصير إيران و الشعب الايراني.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فلاح هادي الجنابي

إجمالي القراءات: 1,644,332
المقالات المنشورة: 753
- ولملالي إيران جيشهم الالکتروني!
- نظام لايکف عن تدخلاته السافرة
- الملالي يعبثون بالامن و ليس يحافظون عليه
- اللصوص الکبار محميون!
- عن أي فکر يتحدثون؟
- خطأ لابد من تصحيحه
- ينهون عن خلق هو من ديدنهم
- سجون الملالي قصة لانهاية لها إلا بسقوطهم
- بل النظام کله إرهابي
- الانبطاحة الجديدة المنتظرة لنظام الملالي
- الملالي المحررون لشعوب المنطقة و العالم
- نظام مثير للشکوك
- الانسان الذي لاقيمة و لاإعتبار له في نظام الملالي
- التعامل الدولي الصارم مع ملالي إيران هو الحل
- ضرورة تغيير اسلوب التعامل الدولي مع نظام الملالي
- ويبقى نظام الملالي متمسکا بالاعدامات
- ديمقراطية القمع و الاعدامات و الفقر
- نمر من الاکاذيب و الخداع
- إستلهامات نظام الملالي
- نظام غارق في الفساد

المزيد.....


أخبار عامة
- البنتاغون: لا نية لدينا بتوسيع التعاون مع موسكو في سوريا
- التدريب الرياضي قد يجري في الواقع الافتراضي
- الثورات الملونة.. سحر ينقلب على الساحر؟
- غريزلوف يذّكر كييف بموعد سحب أسلحتها الثقيلة من خط التماس
- بريطانيا تقر تعديلات على غرار قانون -ماغنيتسكي-
- قدري جميل لـ RT: وفد منصة موسكو يتوجه إلى جنيف للمشاركة في ا ...
- بنسلفانيا.. زارت قبر زوجها لتلقى مصرعها بعد ساعات
- برنامج بريطاني يدرب أثريين عراقيين على ترميم الآثار
- -حديث الساعة-: الأزمة الليبية... التحركات الإقليمية وفرص الح ...
- روبرت موغابي يحتفل بعيد ميلاده الـ93 ويؤكد أن -لا بديل- له

المزيد.....
كتب ودراسات
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
- فهد بين عامي 1942 و 1946 / عادل حبه
- حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر / رائد فهمي
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فلاح هادي الجنابي - نظام يعادي البيئة و الانسان و الحياة برمتها