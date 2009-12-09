

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 01:34

المحور: الادب والفن









عُيُوْنُ الشِّعْرِ تَنْهَلُ مِنْ بَيَانِيْ

وَتمْكُثُ فِيْ ثَرَاهُ مِنْ ثَرَاهُ



وَشِعْرِيْ فِيْهِ للسُّمّارِ خَمْرٌ

وَيَعْلَمُ ما سُراهُ مَنْ سَرَاهُ



وَفِيْهِ لِكُلِّ ضِرْسٍ ما تَشَهَّى

يُشَدُّ بِهِ عُرَىً مِمّا اعْتَراهُ



وَما لِلصَّرْحِ ذَنْبٌ سَاحَ نِسْرٌ

وَيَعْجَزُ عَنْ ذُراهُ مَنْ ذَرَاهُ



وَما فِي الشَّمْسِ عَيْبٌ فِيْ ضُحَاها

قَمِيْءٌ لا يَرَى فِيْما يَرَاهُ



وَيُتْهِمُ حاسِدِيْ شِعْرِيْ بِبُخْلٍ

فَيُحْرَمُ مِنْ قِراهُ مَنْ قَراهُ



وَكَيْفَ يَشُمُّ عِطْرَ الْوَرْدِ قِرْدٌ

تَعَبَّأَ مِنْ خَراهُ مِنْخَراهُ



وَمُكْتِرٍ اكْتَراهُ مِزاجُ لاهٍ

تَراهُ الكُرَّ عَيْنُ مَنِ اكْتَرَاهُ



وَقَدْ يُطْرِيْكَ ذَمٌّ مِنْ أُنَاسٍ

وَيشْتِمَ بِالمَدِيْحِ مَنِ ازْدَرَاهُ



وَما طِبِّيْ أذِمُّ النّاسَ شِعْراً

وَفَخْرٌ ما دَراهُ لِمَنْ دَرَاهُ



سَأَبْقَى حامِياً شِعْرِيْ بِشِعْرِيْ

كّما لَيْثُ الشَّرَى يَحْمِيْ شَرَاهُ



فَلَيْتَ الْقَفْرَ يَعْلَمُ ما أُعانيْ

ويَدْرِيْ ما جَرَى لِيْ مِنْ جِرَاهُ