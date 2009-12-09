

طالب الجليلي

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 22:27

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









العرب ...



قبل 1400 عام كانت تحكم سلوكهم ثلاث..؛



الغنيمة

القبيلة

العقيدة



بعد 1400 عام...



....

......

.......!!!!!