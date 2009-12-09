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الملاح التائه


عبد الله عنتار
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 17:04
المحور: الادب والفن
    



في الليل الموحل، وسط صيحات الغياب
دقت ساعة الأحزان
وبينما أركب قوارب الهيام
تتلاشى ذرات الوجد والضياع
أتبدد كوردة هدها السغب والانمحاق
و أمضي بلا بوصلة، بلا اتجاه
لا شيء غير الصخب والعنفوان
يكبر كصخرة سيزيف في ضحى الخيال
في الليل المتبل بالسواد
وعلته شظايا احزان
تعملق الأفق المحال
وصرخت الطياطين، في العالم السفلى بلا عنوان
تتهجد للفشل، للنكران
وغايا تضارع الفجر تتوسل بلوغ الأنوار

ع ع / 17 فبراير 2017 - المغرب





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عبد الله عنتار

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