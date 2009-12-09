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أفضل أن أكون :


فلورنس غزلان
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 16:28
المحور: الادب والفن
    


أفضل أن أكون:ـــ
ــ أفضل ألف مرة أن أكون الجريح ، على أن أكون البندقية أو حاملها.
ــ أفضل ألف مرة أن أكون ناراً في مدفأة تمنح الدفء لإنسان، على أن أكون ناراً تحرق حياة إنسان.
ــ أفضل ألف مرة أن أكون وسادة تضم عاشقين ، على أن أكون وسادة لسيد.
ــ ===أن أكون المُطارَدة من عسس السلطان ، على أن أكون المُطارِد.
ــ === أن أبكي ألماً ، وجعاً ، غياباً ، على أن أكون المُسَبب في هذا كله.
ــ === أن أكون الكلمة، التي تجمع ، على أن أكون الكلمة التي تفرق وتمزق.
ــ === أن أكوب الباب الذي يحمي خلفه الإنسان، على أن أكون من يكسر الباب ليعتدي على حياة إنسان.
ــ === أن أكون مكاناً للقاء الأحبة ، على أن أكون جداراً يفصل بينهم .
ــ === أن أكون القاريء ، الدارس ، الباحث ، السائل ، على أن أكون الواعظ الناصح.
ــ === أن أكون طيراً على أن أكون وحشاً مفترساً .
ــ === أن أكون طريقاً غير مملوكة ، على أن أكون درباً لعساكر وآلاتهم .
ــ === أن أكون مقعداً لعجوز متعب ، على أن أكون كرسياً لزعيم .
ــ === أن أكون معولاً بيد فلاح يعزق أرضه ، على أن أكون سيفاً مسلطاً فوق رأسه.
ــ === أن أكون أغنية حب وجمال يدندنها مراهق ، على أن أكون أنشودة تبجل سلطاناً يغنيها أكبر المطربين.
ــ=== أن أكون طبشورة بيد تلميذ من " أذرعات " ، على أن أكون قلماً بيد كاتب مرتزق.
ــ === أن أكون حجراً بيد طفلِ فلسطيني ، على أن أكون عموداً من أعمدة قصر لمستبد.
ــ === أن أكون جسراً يربط بين مدينتين يعبره المشاة والرعاة ويلتقي عليه العشاق ، على أن أكون جدار حقد يفصل بين أبناء البلد الواحد.
ــ وفي النهاية أفضل مليون مرة أن أظل امرأة سوريةً حرةً حتى النخاع ، على أن أكون زوجة لسلطان مستبد .
ــ باريس 15/02/2017





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فلورنس غزلان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فلورنس غزلان - أفضل أن أكون :