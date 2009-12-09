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مشاعر في كِتاب


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 22:14
المحور: الادب والفن
    


مشاعر في كِتاب

اِلتَجأَتْ الدِّبَبَةُ
إلى هُجوعِها
فَتَاهَتْ في دَهَالِيزِه
وَ لَنْ تَهْتَدِيَ إلى اليَقَظَة
ما دَامَت اليِقَظَةُ
يُخَدِّرُهَا الصَّقِيع
وَ اِلتَجأَتْ مشاعِري
إلى حُضنِ الكِتَاب
فَحَجَبَهَا بُرقُعُ كَلِمَاتِه
كَنِيَّةِ شاعِرٍ
تُغَلِّفُهَا إِيماءَةٌُ
مَجهُولَةُ الهُوِيَّة
عاشَتْ مشاعِرِي
نِصفَ حياة
و إن كانَت على
قَيْدِ الحَيَاة
فالحَيَاةُ فَهْمٌ مُتَبَادَلْ
ثُمَّ اِعتَنَقَت الفَنَاء
بَعْدَمَا فَتَّتَتْهَا ضَمَّةُ الكِتَابْ
وَ ذَرَاهَا العُزُوفُ عَن الكِتَابْ.





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وليد الأسطل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - مشاعر في كِتاب