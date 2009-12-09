

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 22:14

المحور: الادب والفن









مشاعر في كِتاب



اِلتَجأَتْ الدِّبَبَةُ

إلى هُجوعِها

فَتَاهَتْ في دَهَالِيزِه

وَ لَنْ تَهْتَدِيَ إلى اليَقَظَة

ما دَامَت اليِقَظَةُ

يُخَدِّرُهَا الصَّقِيع

وَ اِلتَجأَتْ مشاعِري

إلى حُضنِ الكِتَاب

فَحَجَبَهَا بُرقُعُ كَلِمَاتِه

كَنِيَّةِ شاعِرٍ

تُغَلِّفُهَا إِيماءَةٌُ

مَجهُولَةُ الهُوِيَّة

عاشَتْ مشاعِرِي

نِصفَ حياة

و إن كانَت على

قَيْدِ الحَيَاة

فالحَيَاةُ فَهْمٌ مُتَبَادَلْ

ثُمَّ اِعتَنَقَت الفَنَاء

بَعْدَمَا فَتَّتَتْهَا ضَمَّةُ الكِتَابْ

وَ ذَرَاهَا العُزُوفُ عَن الكِتَابْ.









