أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عارف معروف - دماءٌ على الجسر ...


اخر الافلام











المزيد.....

دماءٌ على الجسر ...


عارف معروف
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:54
المحور: الادب والفن
    



دماءٌ على الجسر ...
----------------------

طركاعه اللفتْ برزان بيّس باهل العماره ! ( 1 )
ومنْ لم يُبيّس بهم بعدُ ؟
اهلُ العمارة ِ ..أهلُ العراقِ..
لم يملوا الجنائزَ ، سلوتهم ، وتنكيتهم المر ّ ، والمقبرهْ .
حيثُ النحيبَ على من مضوا ليلةَ الامسِ ، صنو التبسّمِ في مَنْ على الدربِ بالانتظار !
" أنَه بيا حال والدفانْ يُغمز لي " !
غناءُ الفجيعة ِ ...هل مِنْ مكانَ على الارضِ غنىّ بهِ الناسُ دفانَهُمْ ؟!
ليس هذا فحسب
ليس منهم صبيٌ ولا يعرف دفانَ اهلهِ ، انه ميراثُهم : (
هل تدفنون لدى ...
نحنُ دفاننا ....
انه يُحسنُ اللحدَ
يداه خفيفةُ ، ماهرةٌ ، ..ليتني كنتُ بين يديه
هل غسلتمُ ، ميّتكمْ ، بمغتسلِ البابِ ام عندَ قبرِ ابنَ ... )
هذا حديثُ الشبابِ !
لقد بيّستْ فيهُمُ كلُ العهودِ :
دافعوا عند بابَ الدفاعِ (2 )
مكسبُهُمْ كانَ حنفيةَ الماءِ قرب الصرائف ِ
ثم كان عليهم ان يدفعوا ثمنَ الحبِ ل(ابن كيفية ) (3)
في دهاليزِ( ابنِ ستةَ ) (4)
حتى دهمتهم الجائحةْ ...
ربيبُ الزبالةِ
يوقِدْ بهم سَقرَ مهلَكةٍ ...
ان اسمائهم ، الآنَ ، نهبُ القوائمِ :
منها ِمنَ الأمنِ : ان التسلسل من واحدٍ حتى ثمانينَ : اعدامَ .... خانوا الشفّيةَ (5 )
ومنها قوائم من مركز توزيعِ شهداءَ قادسيةِ موزانَ : كلُ خمسة او سبعة او عشرة من قاطع ٍ (6)
والوعدُ ؟ :
ستكونَ غدا عاملا في الأمانةِ (7)
او بائعا في جميلةَ (8)
او رفيقا يّبلغ عما يريبُ وتخشاهُ حتى الدروب ْ
او ضابطا ، هل كان ابوكَ او جدكَ يحلمُ انْ يصبحَ ضابطا ،
نحنُ صنعناكَ والحزبُ البَسكَ النجمةَ الذهبيةَ..
-------------------------
هاهم يعودونَ ادراجَهم نحو تلكَ القبور التي ما نسوها ....
نحو تلك الدماء التي ما سلوها ...
بعد ان اُوهِمُوا انهم اسيادُ انفسِهم !
هذا يعرّجْ بهم الى ما يريدُ وما لايريدْ " وهل يعرف ما يبتغي او يريدْ ؟ "
وذاك يردُّ بهم غائلةَ الخوفِ عما جنى مِنْ مَغنمَ السحت ِ..
طركاعة ٌ ... أَن يبيّس فيك قلبُكَ
أن يبيّس فيكَ حبُك َ
أن يبيس فيك َ وهمُكَ
وأن يُريقكَ حلمٌ تلبسَ عينيكَ منذُ العمارةَ :
حلمُ العراقْ !
____________________
( 1 ) حاربتْ الانظمةُ المتعاقبه ُابناءَ كردستان بابناء الجنوب ، قُلْ ابناء العراق . حسُ الفجيعةِ الساخر لدى الام العمارتلية انتج هذه الاهزوجة ! ، وبيّس من أوقعَ البأس . لكن ابن العمارة ، هنا ، هو ابن العراق الفقير ، ابن الشمال كما الوسط والجنوب ، قارورة الدم المجاني المسفوح ، ابدا ، في سبيل الاسياد .
(2) في قصيدة حسن الشموس ابدع مظفر النواب هذه الصورة : قال الشيوعيون لحسن : دافع بباب الدفاع ْ !
(3 ) في الوقت الذي كان اسم أُم عبد الكريم قاسم " كيفية " موضع تندر وسخرية من اعداءه كان موضع فخر ومحبة من محبيه !
(4) كان اسم والدة عبد السلام عارف " ستة "
(5) الشفية هو من يشفي الخاطر ويحقق المراد ، فيكبر فعله العراقيون ويدعونه شفية .وفي قلبٍ ، ابدال ٍ ، مجاز ساخر ، عرفته كل اللغات ، تتحول الشفية الى كناية عن الاستهجان والسخرية والازدراء .
(6 ) جيء لأرملة موزان بابنيها " شهيدين في قادسية صدام " في اسبوع واحد ، فشقت ثوبها وهي تهدر : اقادسية موزانٍ هي ؟! لكنها اختفت ، اثر ذلك ، لتخرج الى الشمس بعد ثمانية اعوام ، فاقدةً للذاكرة !
( 7 ) امانة العاصمة
(8 ) جميلة : مركزتجارة الجملة قرب مدينة الثورة .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عارف معروف

إجمالي القراءات: 387,427
المقالات المنشورة: 126
- الشخصية العراقية والعنف .... وعيٌ ملتبس ! (2 )
- الشخصية العراقية والعنف.... وعيٌ ملتبس ! ( 1 )
- الغبيّ الذي فقد ظله
- خياطون .....
- الديمقراطية الليبرالية والشعبوية وهواة شراء البضائع الستوك . ...
- بين جيفارا وباتيستا ....بين تشومبي ولومومبا .....
- آخر العمالقة ...
- أكثر من يساري وأبعد من حداثوي .....
- قرب عرين السلطة ...مشهدان شخصيان في زمنين مختلفين....
- شيوعيو - عزيز محمد - وساطع الحصري والعلم العراقي !
- ما بين برنارد ليفي ومحمود الحسن .... !
- فضيحة مدوّية جديدة للنظام السعودي ... ما علاقة ما حصل بصنعاء ...
- فضيحة مدوّية جديدة للنظام السعودي تتطلب فتح تحقيق دولي ..... ...
- من يفتح بوابة الموصل وعلى اي اتجاه ؟
- من صداقة - ادرعي - الى تأبين -بيريز -.....
- هل جاء العبيدي بجديد ؟!
- كل رمضان وانتم....أسمن وأكذب وأكثر قسوة ....
- الفلوجة مدينة عراقية، نعم ، لكن تحريرها ليس شأنا عراقيا !
- سر العفو عن محمد الدايني....(2)
- سرّ العفو عن محمد الدايني ....(1)

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وزارة الخارجية الدنماركية: عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ...
- ابن كيران وأخنوش.. لقاء البحث عن التنازلات المتبادلة
- الدكتور خالد التوزاني يهدي جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي لل ...
- حسين فهمي يمنع زوجته السعودية من السفر!
- كتاب سوالف وداد الاورفلي... سيرة حياة عامرة - إيلاف
- أخنوش وابن كيران.. نهاية القطيعة
- فوز 4 مصورين روس بجوائز مسابقة تصوير عالمية
- «الروح السوداء» لـهبة عبد الواجد لبيب
- حفل توقيع ديوان «وحدها في الغرفة » للشاعر الدكتور سيد عبد ال ...
- صدور الملحمة التاريخية الرومانسية «سيبيجاج»

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عارف معروف - دماءٌ على الجسر ...