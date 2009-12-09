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وجود ..!


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 04:06
المحور: الادب والفن
    


اي عمر
ذاك الذي
نريد ان يعود؟!
وذلك الحلم الذي
تمنيناه
يوما ان يسود ؟!
هل هو الله
أم كانت الأحلام
موئودة ..
لحظة الخلق
حين صار أمر
كن ..
فصار ألما
هذا الوجود.!!

13 شباط 2017





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طالب الجليلي

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