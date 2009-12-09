

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 20:36

المحور: كتابات ساخرة









في امتحان مادة الحاسبات ، في احدى الجامعات ، أجاب أحد الطلبة عن سؤالٍ حول تعريف الفايروسات ، بما يأتي :

"الفايروسات هي كائنات حية ، لا تُرى بالعين المجردة ، لونها يميل الى الاصفرار " !!!!!!

الأستاذ الذي قام بتصحيح الورقة الامتحانية يقول :عندما قرأتُ الاجابة ، احسستُ بأنَ "زَخّة" من صواريخ الكاتيوشا "مجهولة المصدر" .. قد ضربتْ "منطقتي" الحسّاسة .. جدّاً .

في الحقيقة والواقع .. فإنّ الطالِبَ مُحِقٌّ في اجابته .

لإنّهُ اذا كانت "الكاتيوشا" مجهولة المصدر بالنسبة لنا .. جدّاً ..

فانّ "الفايروسات" ، ليستْ كذلك .

إنّها كائنات حية .. لا تعيشُ علينا ، و فينا فقط ، بل تتبختَرُ بيننا .. و لونها يميل الى حيث ينبغي أن يميل .. وتستطيع إصابة "اهدافها" بدقّة عالية .. جدّاً .

الفرق الوحيد بين "فايروساتنا" و "فايروسات" الطالب ، والذي جعل الطالب يرسب في مادة الحاسبات ، هو أنّ "فايروساتنا" يمكن رؤيتها بوضوح .. و بالعين المُجرّدةِ .. بل وأنّها تستخدم الكاتيوشا .. جدّاً .

هل تريدونَ إصلاحاً ؟

خوشْ لَعَدْ .

إشْبَعوا كاتيوشا .

وانتو بكيفكم بَعَد .