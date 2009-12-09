أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل سعيد - طيَرانٌ عابر !


اخر الافلام











المزيد.....

طيَرانٌ عابر !


عادل سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 02:56
المحور: الادب والفن
    


عادل سعيد
طيَرانٌ عابِر !
ــــــــــــــــــــ


الريحُ التي تحملُ الشعوبَ
إعتادتْ ـ وهي في طريقِها الى المستقبل ـ
أن تتوقّفَ، في استراحةِ ترانزيت
كي تُلقي بروثِ ماضينا
في
ساحةِ احتفالاتِ
............... حاضرِنا !





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عادل سعيد

إجمالي القراءات: 202,705
المقالات المنشورة: 114
- هذا العِراقي !!
- سطوٌ على مقالي عن الشهيد سلام عادل
- * وليمة مُتنقّلة
- عَرضٌ أخير
- واهٍ .. واهْ
- الحُرّاسُ .. دائماً !!
- ساعٍ .. بلا حَقيبة !!
- إنْ شاءَ الشِّعر
- حَنان !!
- .... قَد
- عودةُ الشيخ ِالى ..
- المؤمن الأخير !!
- جميلٌ أنْ يعبدكَ .. إلاه
- رئيس !!
- السماءُ مطرقةٌ.. و الأرضُ سِندان
- الشغيلُ الأوّل !!
- تمارين .. قبل الهبوب
- خُطى !!
- قَدْ ...
- شِجارٌ أُمَمي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية: عودة المغرب إلى الاتحاد ال ...
- ننشر توصيات مؤتمر «إدارة الثقافة وثقافة الإدارة»
- عبد الواحد الراضي يستعرض تجربته من خلال “المغرب الذي عشته”
- تطوير قصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية بتكلفة 15 مليون جنيه
- مفاجاة صادمة عن الفنان المصري الشهير فؤاد المهندس
- ابن كيران: لا حاجة لنا بانتخابات سابقة لأوانها
- ياسمينة بادو: شباط ارهابي يستعملنا كدروع بشرية
- مؤتمرات حزبية في مخاض سياسي عسير
- رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا يلتقي ديبلوماسي مغربي
- الشامي في لقاء بالبرلمان الأوروبي

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل سعيد - طيَرانٌ عابر !