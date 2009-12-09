

عادل سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 02:56

المحور: الادب والفن









عادل سعيد

طيَرانٌ عابِر !

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الريحُ التي تحملُ الشعوبَ

إعتادتْ ـ وهي في طريقِها الى المستقبل ـ

أن تتوقّفَ، في استراحةِ ترانزيت

كي تُلقي بروثِ ماضينا

في

ساحةِ احتفالاتِ

............... حاضرِنا !

